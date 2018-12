Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ofte kritisert Regjeringens strenge innvandringspolitikk. Vi synes det er selvmotsigende når de torsdag velger å stemme imot dobbelt statsborgerskap. Vi tilhører to land og to kulturer, ikke ett.

I den moderne verden har globalisering bundet mennesker fra hele verden tettere sammen. Landegrensene er blitt mindre tydelige, og mennesker tilhører flere kulturer og flere land.

Derfor er det viktig at Norge nå har gjort hverdagen enklere for dem som står i spagaten mellom to kulturer og sliter med å velge hvilken de tilhører.

De skal ikke trenge å velge bort en av kulturene sine.

Vi og mange andre norske ungdommer har vært usikre på hva vi skal svare på spørsmålet «hvor er du fra?».

Selv om man deltar i det norske samfunnet og føler seg generelt godt integrert, føler man at det er vanskelig å sette ett land over det andre. Etter å ha gått på norsk skole i mange år blir vi fortsatt sett på som innvandrere. Når er det vi blir norske?

Når vi er i landet foreldrene våre er ifra, sier vi med stolthet og glede at vi er norske når noen spør. Når jeg svarer på samme spørsmål i Norge og sier «Oslo», får vi et rart blikk og blir spurt om hvor vi egentlig kommer fra.

Det rare blikket og spørsmålet gjør det vanskeligere å vite hva man egentlig skal svare. Etter at loven om dobbelt statsborgerskap blir endret, vil det bli enklere å svare på dette spørsmålet.

Ap og Sp vil derimot bidra til å beholde denne usikkerheten ved at de ikke stemte for Regjeringens forslag om å innføre dobbelt statsborgerskap i Norge. Det var skuffende og synd.

