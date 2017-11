Nå nærmer julen seg, og nok en gang er det mange skoler som prøver å sette vår kulturarv til side i møte med nye kulturer.

Vi har tidligere sett en skole som ønsker å styre unna ordet «jul» i forbindelse med en julelunsj.

Nylig så vi også at en skole spurte foreldrene om hvilke julesanger barna fikk lov til å synge.

Faktisk.no publiserte en faktasjekk 8. november om det var riktig at en barneskole i Skien har med vers fra koranen i et julespill.

Konklusjonen var klinkende klar: «Det er helt sant at en skole i Skien har med vers fra koranen i julespillet.»

Jeg mener det er svært urovekkende at en norsk barneskole prøver å tilpasse seg nye kulturer så mye at vi gir slipp på vår egen identitet og kultur.

Bedre integrering

På skolen det er snakk om, har hele 40 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn. Skoleledelsen ønsker derfor å vise respekt for de minoritetsspråklige når de nå velger å bruke vers fra koranen i julespillet.

Jeg mener dette er helt feil tilnærming til selve problemet. Skolen burde droppe koranverset i julespillet og heller ha et tradisjonelt kristent julespill.

Da kan vi vise frem vår historie og tradisjoner. På den måten kan man skape bedre integrering og gi en bedre forståelse for at dette landet er bygget på den kristne kulturarven.

Vi ser stadig vekk at naive og godtroende nordmenn forsøker å la vår kultur, som er bygget på demokrati, likestilling og ytringsfrihet, forvitre.

Et godt eksempel på det er kjønnsdelt svømmeundervisning, som vi dessverre ser at flere skoler praktiserer. Vi må sette en stopper for slike naive tiltak. Derfor går Fremskrittspartiet klart imot kjønnsdelt undervisning.

Ikke gi slipp

Er det sånn vi vil ha det i Norge? Skal vi være så politisk korrekte at vi til slutt setter vår egen kulturarv og historie til side?

Fremskrittspartiet er helt tydelige på at vi ønsker å bevare vår kristne kulturarv. Julen er en tradisjon i Norge bygget på vår kristne bakgrunn.

Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet blant annet går inn for å gjøre det obligatorisk for skolene å tilby skolegudstjeneste.

Det er uakseptabelt for Fremskrittspartiet at vi skal tilpasse oss så mye at vi gir slipp på våre egne kristne tradisjoner.

