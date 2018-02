På slutten av barneskolen mistet jeg gradvis funksjonsevnen og syntes det var vanskelig å se at kroppen ikke ville høre på meg. Den ble spastisk og vanskeligere å kontrollere.

I takt med at kroppen ble forverret, mistet jeg også meg selv. Jeg smilte mindre og snakket mindre. På Ahus ble jeg en dag spurt om jeg ønsket å prate med en profesjonell. En psykolog. Jeg takket heldigvis ja. Selv om det var skummelt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Turte ikke si det

Å takke ja til psykolog er noe av det fineste jeg noen gang har gjort for meg selv. Å gå til psykolog blir gjerne sidestilt med å være gal eller ikke å ha evnen til å takle monstrene i sitt eget hode.

Dette er en feig fremstilling og overhodet ikke sant. Jeg har gjennom samtale med psykolog lært meg selv å kjenne.

Etter flere år med samtaler har jeg fått verktøy jeg kan bruke til å takle utfordringer med.

For sannheten er den at livet slutter aldri å overraske, og utfordringer vil stadig komme.

Derfor gjelder det å ha de riktige verktøyene tilgjengelig. Nå er jeg tilbake igjen der jeg var før sykdommen. Skravla går i ett samtidig som jeg smiler om kapp med solen.

På skolen kamuflerte jeg psykologbesøkene mine i tannlegebesøk. For meg var det en måte å beskytte meg selv på. Jeg var redd for hvordan klassekamerater skulle reagere på at jeg gikk til psykolog.

Ville de kanskje tro jeg var gal?

I ettertid har jeg skjønt at det å ha en psyke, er helt normalt. Alle har det. På skolen var jeg med på å underkommunisere et tema som allerede var tabubelagt.

Normalt

For ett år siden kunne jeg aldri skrevet dette innlegget, men etter at jeg er blitt tryggere på meg selv, har jeg skjønt at denne tematikken trenger flere ansikter.

For ingen usikre tenåringer vil noen gang prate høyt om egne psykologtimer og tro det er normalt å gå til psykolog, dersom ingen først sier at det nettopp er det.

Du er ikke gal, og du er ikke alene om å oppsøke hjelp. Du er sterk som søker hjelp, og du vil høyst sannsynlig takke deg selv i ettertid.

Det er mange som gjennom livet oppsøker råd og veiledning når livet kjennes tungt eller utfordrende. Men det er også mange som ikke sier det høyt, dessverre.

Takk til Ida Fladen og andre ansikter for åpenhet. Men vi må ikke nøye oss.

Det blir aldri nok prat om psykisk helse. Det må prates i hjel.

Og vi må fange opp alle og prate om alle. Minoriteter har også en psykisk helse. Skeive har det. Funksjonshemmede har det. Hun i klassen med hijab har det. Til og med han kjekke gutten fra fotballaget har det.

Og alle trenger et ansikt som man kan kjenne seg igjen i. Kanskje du kan være det ansiktet for noen? Det vil hvert fall jeg være.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Her er andre innlegg Dignes har skrevet: