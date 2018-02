Jeg er 18 år gammel og går siste året på videregående.

Denne våren er det endelig min tur til å være med og representere den beryktede og mye omtalte gruppen med mennesker som hver mai begir seg ut på kilometervis med asfalt med dusk i luen fra konsert til konsert, kaster vannballonger på hverandre og roper til solen har stått opp, og kanskje litt lenger. Nemlig russen 2018.

Jeg synes russekonseptet i seg selv er ganske kult. Men idet russetiden blåses i gang, får vi dessverre hvert år høre triste historier om vold, seksuell trakassering og voldtekter.

I disse dager er det veldig stort fokus på seksuell trakassering fra ledere og høytstående mennesker som utnytter sine verv og stillinger, men fokus på seksuell trakassering er like viktig ellers også.

Derfor har russen et stort ansvar som forbilder på videregående skoler rundt om i landet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Sjokkerende

Jeg ble glad da jeg leste at vestfoldskolene har fjernet alle russeknuter som oppfordrer til blant annet seksuell kontakt eller berøring av mindreårige og lærere. Det er veldig bra, men at ingen har gjort noe med enkelte russeknuter som har stått på knutelistene i årevis før nå, er veldig merkelig.

Russeknuter som direkte oppfordrer til seksuell trakassering, står fortsatt oppført på listene andre steder i landet. Det er sjokkerende.

Noe av det jeg gleder meg mest til i russetiden, er å gjøre syke russeknuter.

Men å få belønning i form av russeknuter for å se på kjønnsorganet til en tilfeldig person i fem minutter eller ta læreren på rumpa, er faktisk ikke kult.

Det er ikke slik at Maria på 16 i første klasse synes det er greit bare fordi Magnus på 19 er russ. Seksuell trakassering er seksuell trakassering om det er russetid eller ikke. Det kan være akkurat like skadelig for dem som blir trakassert.

En førsteklassing er sårbar

«Liten smokk», heter en russeknute. Én ting er å være i et forhold med en førsteklassing der det er ekte følelser, men denne knuten oppfordrer en hvilken som helst russ til å kline med en hvilken som helst førsteklassing.

En førsteklassing er kanskje i den mest sårbare fasen av livet. Usikker på hvem man er, dårlig selvbilde og usikker på hva som er greit og ikke.

En jente på 16 vil kanskje godta et kyss fra en 19-åring kun fordi det er status, men det er ikke sikkert jenta egentlig ønsker det.

Budskapet mitt er at det går an å ha det gøy uten å la det gå utover andre. Gjør så mange russeknuter du bare kan, så lenge det ikke går utover andres komfortsoner!

Heldigvis ser vi at trenden er i ferd med å snu, da det kommer flere og flere russeknuter som oppfordrer til gode handlinger. Flere av de dårlige fjernes hvert år, og det er virkelig bra.

Det er vel også koseligere å fortelle til barna dine om noen år at da du var russ, delte du ut russekort til kreftsyke barn på barneavdelingen.

