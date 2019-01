Hver kveld kan det høres et kor av sukk og «stakkars dem» når Dagsrevyen viser innslag av all elendigheten i verdens «mindre heldige nasjoner».

«Det er jo ikke et liv», mumles det.

Foreldre og besteforeldre er raske til å minne barna på hvor heldige vi er som er fra Norge. Også legger vi oss med god samvittighet, for vi er da tross alt Plan-faddere og har gjort det vi kan.

Som om jeg skulle være superstjerne blant kineserne

Privat

Det er sant at vi er heldige som bor her. Gjør det oss til bedre mennesker? Til smartere mennesker? Tvert om.

Liker nordmenn å tro det? Kanskje.

Da jeg flyttet hjemmefra for å begynne på en internasjonal videregående skole i Kina, UWC Changsu, ble dette gjort ekstra tydelig for meg.

Jeg fikk ofte spørsmål som «Hva sa de når du sa du var fra Norge, da?» Som om jeg skulle være en superstjerne blant kineserne kun fordi jeg var fra Norge.

Sannheten er at jeg har oftere måtte svare på spørsmål om ulveskyting og oljeboring enn om HDI-indekser og lykkekåringer.

Elendigheten er eksportert

Det stemmer at det er masse vonde ting i verden. Det stemmer at vi kanskje har mindre av disse vonde tingene i Norge. Det som ikke stemmer er at vi nordmenn ikke er skyldige i denne elendigheten selv.

Rett utenfor skolen jeg går på nå er det opptil flere «sweatshops» hvor det jobbes dag og natt – akkurat slike som man ser på TV og rister på hodet til.

Ironien er at de, og store deler av verdens sweatshops produserer klær som sendes til og blir kjøpt av nordmenn. Hvem er det da som egentlig er skyldig?

At vi ser mindre elendighet i vårt lille, trygge hjørne av verden betyr ikke at vi er mindre skyldige i denne elendigheten.

Jeg skjønner hvor ignorant jeg har vært

Vi er nødt til å stoppe å se ned på, synes synd på og svartmale andre land og verdensdeler vi vet lite om.

Jeg er heldig nok til å kunne bo sammen med jevnaldrende fra over 100 land. Mange av disse fra den type land som blir vist på Dagsrevyen.

Det har minnet meg på hvor heldig jeg er. Men det har også fått meg til å skjønne hvor ignorant jeg har vært. For sannheten er at det som blir vist på Dagsrevyen er en så liten del av hvem de er som mennesker og av hva de tenker på som hjemme. De lever og har levd gode, fullverdige liv.

En tøff oppvekst lager ikke stakkarslige voksne

Kanskje har de hatt det mye tøffere enn det jeg har i oppveksten. Men det gjør dem ikke stakkarslige eller mindre stolt av hvor de kommer fra.

De kommer fra land med fantastisk natur, mat og en rik kultur – akkurat som nordmennene på skolen. Likevel er det ikke slik disse landene blir fremstilt.

Jeg mener ikke at vi burde slutte å vise og bry oss om de vonde tingene i verden. Jeg mener vi må slutte å tenke på hele land og kontinent som kun de vonde tingene.

Kun når vi klarer å se både Norge og resten av verden, med alle de fantastiske tingene og alle de vonde tingene, kan vi med rette ha god samvittighet.

