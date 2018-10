Statsbudsjettet viser at yrkesfagene er og blir B-laget i norsk skole. Skal vi kunne drive maskineriet Norge, trenger vi fagarbeideren.

Da må vi ta kampen i statsbudsjettet. Vi vil kjempe for fullfinansiering av utstyr og forbedring av skolenes utstyrsparker.

I sommer fikk vi høre historien til Emilie Becker som går andre året på restaurant- og matfag. Hun måtte låne 3000 kroner av moren sin for å ha råd til det påkrevde utstyret. Hun er ikke alene.

Dette er forskjellsskolen på sitt verste.

Privat

Vi kan ikke akseptere dette hvis vi skal sikre dyktige og stolte fagarbeidere i fremtiden. Derfor trenger vi fullfinansiering for å sikre at skolen faktisk skal være gratis for alle.

Samtidig forfaller skolenes utstyrsparker, mens det kastes penger etter teoretisk utdannelse. Dette er nok et eksempel på hvordan yrkesfagene blir annenrangs elever, sammenlignet med resten.

Det er bred enighet om at yrkesfagene trenger mer praksis, men da må de også ha relevant praksis.

Derfor er behovet for nye utstyrsparker påtrengende.

Istedenfor skattekutt til Norges aller rikeste, trenger vi stipendøkning til yrkesfagselevene. Istedenfor nye jagerfly, trenger vi nye utstyrsparker. Dette skal Rød Ungdom jobbe for i Rødts alternative statsbudsjett.

For yrkesfagene trenger god politikk, og vi trenger yrkesfagene.

