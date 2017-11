«Hva fikk du i kalenderen?» og «hva fikk du til jul?» er to spørsmål som ofte blir stilt i julen blant barn og ungdom. Jeg er ikke imot de to setningene, men jeg føler litt press. Det er ikke viktig hva man får i julegave, men det føles sånn.

Julegaver kan koste mye penger, og det er nesten som om det er en konkurranse om hvem som får den beste julegaven eller julekalenderen.

Jeg har merket det nesten hver eneste jul, og jeg synes vi bør gjøre noe med det.

Jeg driver med en ganske dyr sport, og jeg er veldig glad for at jeg driver med den. Men når det kommer til juletiden, vil jeg ikke ønske meg noe som koster mye, for jeg vet hvor mye penger foreldrene mine bruker på skole og trening.

Du kan bli mindre populær

Det er der vi er forskjellige. Alle har ikke like mye penger, og det kan føre til press. Jeg har opplevd flere situasjoner hvor jeg og en gruppe personer diskuterer hva man ønsker seg til jul eller hva man fikk i fjor.

De ramser opp mange ting, og deretter spør de meg. Jeg har lyst på mye, men det koster.

Så jeg svarer bare «ingenting spesielt». Det å bli presset til å si noe, er ikke så gøy.

«Mamma, kan ikke jeg få den kalenderen? Plis da. Nesten alle vennene mine har den.»

Det er her de fleste foreldrene vil gjøre det beste for barnet sitt. Gjøre dem glade, spesielt i juletiden, men det er ikke alle som kan. Julen kan skape glede, men også tristhet. Det kan gjøre stort inntrykk på skolen også. Du kan bli mer populær, men også mindre.

Ikke greit å bli sur

Julen er en tid hvor man skal være glad, en tid hvor man skal feire sammen med familien sin og kose seg, men akkurat det med julegaver kan føre til det motsatte.

Folk kan bli misfornøyde med gavene og bli sure på foreldrene sine eller flaue over det man har fått. Det synes jeg ikke er greit. Man burde være takknemlig.

Det er der jeg også synes at foreldrene burde snakke med barnet, forklare sånn at han eller hun forstår. For det kan være litt vanskelig for et barn som har ønsket seg noe lenge å åpne en eske hvor man finner noe helt annet enn det man hadde ønsket seg.

Et annet spørsmål

Jeg vet at det er flere som føler dette, og jeg synes at skolene burde ta det opp i klassene.

De burde snakke om hvorfor det fører til press og hvordan man kan gjøre det mindre, for eksempel bare ved å stille et annet spørsmål, som «hadde du det fint i julen?».

Da er det kanskje litt enklere for personen å svare uten å føle noe press. Julen skal jo være en tid hvor det skal spres glede og kjærlighet, ikke sant?

