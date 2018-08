Kjære kommende medruss. På vegne av alle oss som ikke dro på partytur til greske øyer, ønsker jeg å si at vi er flaue.

Kommende russ har allerede fått altfor mye negativ oppmerksomhet. Åtte måneder før russetiden i det hele tatt har begynt.

Hvordan skal vi som ikke kjenner oss igjen i noe av det mediene skriver, reagere?

Hvordan skal vi «andre» vise at det fortsatt finnes russ som tar hensyn til de rundt seg?

Vis hensyn

Jeg har forståelse for at noen ønsker å dedikere russetiden sin til festing. Å være ferdig med videregående er noe som burde feires. Men jeg mener at det uansett bør være mulig å respektere hverandre og vise hensyn.

Om du har buss, van eller om du bare bruker bena, bør ikke avgjøre hvem du føler at du kan henge med.

Du har faktisk gått på videregående sammen med ungdom rundt om i hele landet. Alle feirer det samme, så hvorfor kan vi ikke feire det sammen?

Det er faktisk ikke slik at bussen, vanen eller gruppen du tilhører som sier hvem du er. Det er hvordan du oppfører deg. Det handler ikke om hvordan du ser ut eller om hvor kule vennene dine er. Det handler om hvordan du behandler dem rundt deg.

Jeg vil heller bli sett på som «hun koselige som hang sammen med alle i russetiden» i stedet for å bli husket som «hun som var på den sykt kule bussen, men som jeg egentlig ikke vet noe om i det hele tatt».

Mange ønsker å skille seg ut i russetiden. Men du kan bli lagt merke til på andre måter enn å være på «en kul buss». Du kan gjøre andre ting enn å bli så full at du tar dårlige valg som får mye oppmerksomhet.

Derfor har jeg laget en liten liste over ting du kan gjøre som russ. En liste over ting som gjør at du kan bli lagt merke til samtidig som du behandler de rundt deg på en ålreit måte.

Fem alternativer

1. Som russ får du oppmerksomhet fra barn uansett hvor kul du er. I deres øyne er du kul uansett. Kjøp noen pakker med is og besøk en barnehage eller en skole. Jeg lover deg at du vil få mer enn nok oppmerksomhet for resten av russetiden.

2. Buss, van og vandreruss er noe alle vet hva er. Hva om du i stedet tok med deg sykkelen eller sparkesykkelen? Folk kommer til å legge merke til deg om du kommer på en Segway!

3. Gjør noe koselig for en lærer, men ikke hva som helst. Go big or go home! Skriv en sang og syng den foran hele skolen eller lag en enorm plakat hvor det står: «Du er verdens beste lærer» og heng den på en plass der resten av skolen ser den.

4. Kle deg ut! Folk legger mer merke til deg om du er en sjiraff i russebukse eller russedress enn om du er en russ i russebukse eller russedress.

5. Bak kake eller boller og del med andre. Folk husker deg om de fikk en bolle av deg.

Personlig synes jeg dette høres morsommere ut enn å reise på fylletur til Syden. Og det håper jeg andre synes også.

