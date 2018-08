Åpent brev til Bik Bok: Vi er mange som gråter på prøverommene deres

Kjære Bik Bok.

Jeg er en jente på 15 år. Jeg er naturlig slank, ikke blant de slankeste, men jeg er virkelig ikke tykk heller. Jeg veier cirka 65 kilo og er nesten 170 centimeter. Det vil si at jeg har en kroppsmasseindeks (BMI) på omtrent 23,5, som er så normalt som det går an.

I toppene på Bik Boks klesbutikker bruker jeg størrelse «small» eller «medium», men i bukser, derimot, får jeg ikke plass.

Jeg er rett og slett for stor for buksene deres.

Jeg spør meg selv, hvordan kan en 15 år gammel jente være for stor for bukser på en av de mest populære ungdomsbutikkene?

Dette tærer utrolig på selvtilliten min. Jeg tror jeg er tykk, enda alle forteller meg at jeg ikke er det. Jeg trenger virkelig å finne en bukse som går over rumpa mi.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ti bukser, ingen passer

Du som leser dette, kan du være så snill og tenke tilbake på deg selv da du var 15 år? Kanskje du også var usikker på deg selv, usikker på om det du hadde på deg var «in».

Kan du se for deg at du går inn i den beste butikken du vet om, den butikken alle venninnene dine kjøper klærne sine på?

Kan du se for deg at du finner ti forskjellige bukser du synes er så kule? Kan du se for deg at du tenker at alle vil gi komplimenter for de nye buksene dine når du kommer på skolen i morgen?

Kan du se for deg at du prøver å ta på deg alle de ti buksene, men ingen passer?

Kan du ser for deg at du bare får dem opp til lårene?

Kan du se for deg at du går tomhendt hjem uten noen nye bukser?

Jeg har grått i prøverommene deres flere ganger, Bik Bok. Jeg har faktisk grått fordi jeg ikke føler meg bra nok. Likevel er jeg ganske sikker på at det ikke er meg det er noe galt med, selv om det alltid føles slik. Det er noe galt med størrelsene.

Vi er ikke XL

Kan dere være så snille og lage flere og større størrelser? Men ikke kall dem «extra-large», for vi er faktisk ikke det. Vi er normale, vi er ikke overvektige. Med «vi» mener jeg så mange av jentene i Norges land.

For det er flere av oss som gråter i prøverommene deres. For det er flere av oss som får dårlig selvtillit av dette. Det er så mange av oss. Som en slank 15 år gammel jente nekter jeg å slanke meg for å få plass i noen bukser.

Det må faktisk gjøres noe. Bik Bok har makt, for dere er så populære. Dere kan gjøre en forandring. Jeg ser det for meg.

Dere kan lage mange nye størrelser, bidra til et mer inkluderende klesmarked, slik at alle kan føle seg vel i klær som passer. Det hadde vært så flott. Dere hadde virkelig gjort en forskjell.