Jeg er et løvetannbarn. Det gjør meg ikke noe mindre verdt enn andre barn. Jeg krever bare litt ekstra.

Jeg er et løvetannbarn som ikke har hatt det samme utgangspunktet som andre barn.

Jeg er et løvetannbarn fordi jeg har vokst opp under vanskelige forhold med en barndom preget av vold, men likevel har jeg klart meg veldig bra. Jeg trenger omsorg, nærhet, forståelse og noen ganger bare litt ekstra ro. Ro i tankene, ro i sjelen.

Jeg har et stort behov for all den kjærligheten som alle barn trenger.

Har alltid klart å reise meg opp

Ja, jeg føler meg annerledes. Fortiden min kan være vanskelig å prate om. Egentlig veldig vanskelig. Men jeg bærer likevel denne tittelen med stolthet. Det er jo en stor del av meg og sier mye om meg som person.

Til tross for at ting har vært veldig vanskelige opp gjennom årene og jeg stadig har møtt på utfordringer, har jeg alltid på en eller annen måte funnet en utvei. Jeg har alltid klart å reise meg opp, og jeg har tatt utfordringer på strak arm.

En god, varm klem

Nei, det har aldri vært lett. Men det er også lov: Å kunne innrømme åpent at ting ikke har vært noe lett. Vi er alle bare mennesker. Jeg tenker at ved å bruke stemmen min på denne måten, kan jeg kanskje nå ut til noen i samme situasjon, noen som trenger det. Husk at du aldri er alene.

Det å kunne prate med en som forstår, er noen ganger mer enn nok for meg. Noen ganger holder det med en god, varm klem.

Ikke nok med at det krever mot, men det krever også en indre styrke, å akseptere, godta og velge å gjøre det beste ut av enhver krevende situasjon, selv om ting virkelig er tøft der og da. Du må aldri slukke lyset som holder deg gående, for kanskje er lyset det eneste du trenger når du sitter i det mørke rommet.

Sterkere, modigere og tøffere

Som løvetannbarn har jeg sett, hørt og opplevd mye. Det er noe av det som har gjort meg til den personen jeg er i dag. Sterkere, modigere og definitivt tøffere. Bakgrunnen min har vært med på å forme meg til den personen jeg er i dag.

Ja, jeg har lært mye på veien, og mer skal jeg lære. Ja, jeg har gått på trynet et par ganger, men hvert eneste fall har vært verdt det i ettertid. Det er det som har gjort meg sterkere.

Viser ikke så mange følelser

Du ser meg kanskje som den personen som ikke viser så mange følelser. Du ser meg kanskje mer som en person som smiler litt ekstra når jeg hilser på deg, ler overdrevent mye og drar noen spøker innimellom.

Men hva du kanskje ikke ser, er alt jeg har sett og opplevd som barn. Likevel står jeg her. Sterkere enn noen gang. Med rak rygg og hevet hode. Ja, jeg er et løvetannbarn, og min historie har så vidt begynt.

