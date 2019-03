I slutten av februar la Siv Jensen frem Regjeringens ulikhetsmelding. Men i hvilken grad skal myndighetene i et land aktivt motarbeide sosiale forskjeller?

Ulikheter har utvilsomt bidratt til store historiske omveltninger. Da opprørere stormet Bastillen under den franske revolusjonen, hadde befolkningen sett seg lei på adelen og presteskapets privilegier.

Under bolsjevikenes styrting av tsarregimet var frustrasjonen over mangelen på muligheter en vesentlig årsak. Når de gule vestene tar til gatene, er det også et resultat av dårlig sjanser for å komme seg ut av lavere sosiale grupper.

Urettferdighet, ikke ulikhet

Til tross for at forskjeller kan sende sjokkbølger gjennom ethvert samfunn, er det en forutsetning for økonomisk vekst. I et kapitalistisk system blir du belønnet for høyere produktivitet eller å yte bedre kvalitet.

I den grad en arbeider tjener mer enn sine kolleger fordi kundene blir mer tilfredsstilt, kan ulikhet utvilsomt forsvares.

Sosiale forskjeller blir problematiske når urettferdige privilegier og mangel på muligheter oppstår.

En forutsetning for et stabilt samfunn er at befolkningen har troen på at enhver har muligheten til å få et bedre liv. Gjennom å sikre befolkningen helt grunnleggende privilegier som utdanning og helsetjenester kan man legge til rette for klatring på den sosial rangstigen og gi grunnlag for like muligheter.

Youngstorgets folkefiende

Samtidig vet vi at det er en sammenheng mellom tillit blant befolkningen og ulikhetene innad et land. Likevel er det logisk å tro at mannen i gaten tenker mer over hvorvidt han har en jobb å gå til, enn hvor mange millioner sjefen betalte i skatt under Kristin Halvorsen (SV) sammenlignet med Siv Jensen (Frp).

Og i den sammenheng blir ulikhetsdebatten stadig avsporet. Fremfor å snakke om hvordan arbeidsledige kan komme ut i arbeidslivet, aleneforsørgere kan få beholde større deler av inntektene og samfunnet som helhet kan gå fremover, fører sosialistene en beinhard kamp mot dem som skaper verdier i samfunnet.

De stempler private barnehager som «velferdsprofitører», krangler om «den herskende kapitalklassen» og vil melke norske bedrifter for skattepenger.

De samme menneskene som gir arbeid til tusenvis av mennesker og bidrar hvert eneste år med enorme bidrag til statskassen, har Youngstorget klart å gjøre til en folkefiende.

Ikke skatt ihjel gründere

Mennesker som lykkes og skaper livsgrunnlaget for flere hundre norske familier, er ikke personer som skal bli skamgjort i debatten om ulikhet.

De skal naturligvis bidra med sin andel til fellesskapet, men det er ingen automatikk i at de med minst får det bedre av å skatte ihjel gründere og bedrifter.

Med det høye skattetrykket i Norge er det allerede i dag mange bedrifter som ligger nede for telling, og mange bedriftsledere som jobber dag og natt for å få hjulene til å gå rundt, slik at arbeidstagerne har en jobb å gå til også i morgen. Ifølge SSB overlever kun 27 prosent av foretak de første fem årene.

Nakkegrep på næringslivet

Gjennom å øke det generelle skatte- og avgiftstrykket risikerer vi å ta et nakkegrep på næringslivet og å drepe tilgangen på kapital. Det vil hverken tjene aleneforsørgeren, arbeidsledige eller norske bedrifter.

Dagens regjering skal ikke akseptere betingelsene sosialistene setter for ulikhetsdebatten.

Fremfor å diskutere hvordan man skal jevne ut lønnsforskjellene gjennom skatt, bør man heller diskutere hvordan man kan tilrettelegge for klassereiser og gode muligheter for enhver. Det er god medisin mot misnøye og store omveltninger.

