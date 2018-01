Jeg er lei av å få høre at det er bra at jeg er engasjert.

Jeg er lei av å få høre at det er ungdommens ansvar å pushe politikerne til de tar et bittelite steg i omtrent riktig retning.

Jeg er lei av å få høre at ungdommen må tenke nytt, tenke utenfor boksen, tenke miljøvennlig.

Jeg er drittlei av å høre alle de voksne skylde på alt og alle andre enn seg selv når det kommer til miljøproblemene. Det er på tide å ta ansvar!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kan være radikale

18. mai 2016 startet 23. konsesjonsrunde, hvor staten delte ut oljelisenser lenger nord enn noen gang før.

Ironisk nok omtalte daværende olje- og energiminister Tord Lien 23. konsesjonsrunde som et «petroleumseventyr». Men dette blir alt annet enn et eventyr.

Vi forventer ikke at vi skal slutte å utvinne olje i dag, men en avvikling må settes i gang nå, spesielt med tanke på Paris-avtalen.

På bakgrunn av dette, og grunnlovsparagrafen 112, saksøkte Natur og Ungdom og Greenpeace staten i fjor.

4. januar falt dommen fra Oslo tingrett: Staten frifinnes.

Natur og Ungdom kan være radikale til tider. Vi demonstrerer sivilt ulydig mot gruvedumping i norske fjorder, vi saksøker staten for brudd på grunnloven...

Men kanskje det er en god grunn til hvorfor vi er radikale? Det er ikke bare fordi vi er ungdommer og liker å være rebeller. Det er fordi vi opplever ikke å bli hørt. Det er fordi vi ikke blir tatt på alvor.

For tålmodige

Vi er lei av å høre at det er bra at vi er engasjerte. For selv om det er vårt ansvar å «pushe på politikerne», vår plikt til og med, så er det politikernes plikt å gjøre noe med det.

Det er deres ansvar å handle, å gjøre noe med problemene, å forhindre at de blir større.

Klimasøksmål Arktis er ikke bare et stunt, det er ikke bare tull. Det har til nå kostet over én million kroner, og vi er idømt 580 000 kroner i saksomkostninger.

Hvis dere tror Klimasøksmål Arktis er noe vi finner på for å få oppmerksomhet, så tar dere feil. Det er absolutt alvor.

Hvor lenge må vi pushe før dere skjønner det? Hvor langt må vi gå før dere gjør noe med det? Dagens ungdom kan sies å være utålmodige, men er det en mulighet for at de voksne er for tålmodige?

Ungdommen omtales som urealistisk ambisiøse, men kanskje de voksne ikke er motiverte nok?

Miljø og klima er utrolig viktig, og det er ikke noe man kan utsette lenger. Det må sluttes å planlegge, sluttes å undersøke, sluttes å legge skyld på andre.

Det er på tide vi tar ansvar for vårt land, vårt folk, vår verden.

Mer om tematikken? Les også:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.