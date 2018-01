I disse jule- og nyttårstider er det mange familier som sender ut julekort hvor de oppsummerer året som har gått, og ønsker andre venner og bekjente et godt nytt år.

Det er mange som har begynt å gjøre dette digitalt, men det er fortsatt en god del som fortsetter med brev.

Merkelig

Det jeg har lagt merke til når jeg henter posten, er at det nesten alltid er adressert til faren min, for så hele familien min: «til far m/ familie».

Hittil har jeg ikke sett noen brev hvor både min mor og min fars navn har stått.

Jeg kan ikke si at dette er tilfellet med alle familier og kort, men det er fortsatt så merkelig at jeg velger å skrive om det.

Et lite steg

Norge har kommet veldig langt i kampen om likestilling. Jeg greier faktisk ikke sette ord på hvor glad og takknemlig jeg er for å få vokse opp her; for jeg forstår ikke selv hvor heldig jeg er.

Allikevel er det ikke å legge skjul på at vi fortsatt har en vei å gå.

Kampen for et Norge hvor alle er hundre prosent like; hvor alle - uavhengig rase, etnisitet, legning, kjønn osv. - har de samme mulighetene, starter gjennom å ta tak i de aller minste tingene.

Å adressere til både kvinne og mann på noe så «lite» som julekortet, er en av disse tingene.

