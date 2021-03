Ski-VM er over, men regjeringen tar gull i selvbedrag

Iris van Brunschot (21) Praktikant, Framtiden i våre hender

Nå nettopp

Therese Johaug tok gull under tremila i VM. Men klimaplanen regjeringen la frem i januar, fortjener ikke det samme metallet, mener debattanten. Foto: Terje Pedersen/ Berit Roald/ NTB

Det finnes ikke noen snarvei til mål. Det er på tide å svette litt for klimaet.

I kappløpet for å nå Parisavtalen har regjeringen allerede erklært seg som vinnere, selv om målstreken er langt fra i sikte.

VM i Oberstdorf er over for i år, og Norge går fra løpet med hele 14 gullmedaljer i lommen. Samtidig deltar regjeringen i et kappløp for å nå Parisavtalens klimamål, men dessverre ligger ikke Erna like godt an.

I januar la regjeringen frem sin «heilskapelige plan for å nå klimamålet». I likhet med den triple norske seieren i Ski-VMs første kvinnelige kombinertrenn, er klimaplanen historisk. Den inkluderer ambisiøse mål om utslippskutt på 50-55 prosent innen 2030, som er mer enn noen gang før. Men i motsetning til Gyda Westvold Hansen har ikke Erna målstreken i sikte.

Klimaplanen er i realiteten langt fra «heilskapelig». Politikerne lukker nemlig øynene for utslipp av norsk olje- og gassforbrenning i utlandet og fremsnakker fortsatt oljeleting samtidig som de skryter av miljøtiltakene sine.

Regjeringen og Johaug

Hvis man regner med utslipp fra norsk olje og gass solgt til utlandet, kom totalt utslippsnivå på 470 millioner tonn CO₂ i 2017.

Det er nesten en tidobling i forhold til den offisielle klimastatistikken, som tilsier at Norges utslipp var på rundt 53 millioner tonn samme år.

Iris van Brunschot (21). Foto: Privat

Regjeringen tror de er verdensmestere i klimapolitikk.

«Vi var blant de første som signerte Parisavtalen», hører man ofte fra stolte norske politikere. I tillegg er vi best i verden når det kommer til elbiler, og vi skal redusere utslipp med hele 50-55 prosent.

Men regjeringen må passe seg for å utnevne seg selv til klimahelt. Det er som å si at Therese Johaug meldte seg på VM først, så derfor kan hun automatisk gi seg selv gullmedalje.

På tide å svette

Etter 15 km med blod, svette og tårer ble Therese verdensmester i skiathlon. Vi kan dessverre ikke si det samme om Ernas innsats i klimakampen. Hun mener Norge er ledende i det grønne skiftet, men glemmer å nevne at innovasjonene finansieres av oljepenger. Og det er vel heller ikke så viktig å fortelle at Oljefondet fortsatt investerer milliarder i selskaper som motarbeider klimatiltak.

Erna fortjener gullmedalje i selvbedrag. Vi kan ikke stole på en regjering som fremsnakker fortsatt oljeleting mens resten av verden kveles av røyk. Det er på tide å avsløre Norges dobbeltmoral i klimakampen.

Det må jobbes hardt for en rettferdig klimapolitikk. Hvis regjeringen vil være globale leder i omstillingen til det grønne skiftet, må den ta ansvar for utslipp også utenfor grensene, og begynne å trappe ned på oljeletingen.

Her finnes det ikke noe snarvei til mål, Erna. Det er på tide å svette litt for klimaet.

