Jeg har vært en mobber så lenge jeg kan huske

Ingvild Holst 20 år

Jeg vet ikke hvor jeg lærte det. Det bare faller meg så naturlig, skriver Ingvild Holst (20). Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Jeg spiller på svakheter, de er det nok å ta av.

Jeg må innrømme at så lenge jeg kan huske, har jeg vært en mobber. Jeg ville gått så langt som til å si at jeg er ekstremt flink til det. En av de beste.

Jeg spiller på svakheter, de er det nok å ta av. Jeg vet ikke hvor jeg lærte det. Det bare faller meg så naturlig. Jeg lar ordene trille. Så sitter jeg stille og ser dem bore seg lenger og lenger ned.

Angår ikke dem

Kommentarene treffer der jeg ser det gjør mest vondt. Det er ikke alltid like presist, men det går fint. Da prøver jeg jo bare igjen. Jeg er klar over at jeg er slem, men det er et avhengighetsskapende spill, det å såre og tråkke på følelser.

Jeg er dedikert og konsekvent. Dagene går i å kritisere, ekskludere, sabotere, håne og le. Jeg hater.

Hvorfor, spør du? Hvorfor ikke? Det er ingen synlige konsekvenser, det er egentlig ingen som tar meg på det. Og hvorfor skulle de? Det angår jo ikke dem.

Jeg mobber bare meg selv.

