Markus Refsdal i Natur og Ungdom skriver at han ikke har tenkt å be meg skamme meg, fordi jeg stemmer på det han kaller «Norges mest klimafiendtlige parti». Det å kalle Fremskrittspartiet for «Norges mest klimafiendtlige parti» er en påstand uten rot i virkeligheten.

Latterlig stempel

Refsdal begynner i feil ende. Det han ikke nevner, er utslippskongen Kina. Mens resten av verden jobber for å bygge og utvikle fornybare energiløsninger, vil Kina arbeide for å bygge 121 nye kullkraftverk. Det er latterlig å stemple Norge som en klimaversting uten at det finnes en reell grunn for å påstå dette. De store grepene må tas der de har størst effekt, slik som for eksempel i Kina.

Det kan trolig tenkes at uten norsk olje og gass, ville Europa gått tilbake til kull, noe som er mer klimafiendtlig. Fremskrittspartiet mener det er ansvarsløst å stenge oljekranen over natten, fordi norsk olje og gass er en del av løsningen på klimakrisen – ikke problemet.

Ansvarlig parti

Har Natur og Ungdom analysert konsekvensene hvis oljenæringen skulle legges ned? Inntektene fra norsk sokkel gir over 230 milliarder kroner til velferd og andre tjenester i Norge. Dette brukes til klimavennlig og fornybar forskning som på sikt skal bidra med å redusere de globale utslippene.

Jeg er opptatt av klima og miljø, og jeg stemmer på Fremskrittspartiet fordi det er, og kommer alltid til å være, det mest ansvarlige partiet i Norge. Da vi satt i regjering, reduserte vi Norges utslipp med to millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Vi er ikke i mål, men i riktig retning. Fremskrittspartiet fører en klimapolitikk basert på tiltak som faktisk fungerer, fremfor symbolpolitikk. Man vil aldri klare en grønn omstilling med en rød bunnlinje.

