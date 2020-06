Da jeg gikk på ungdomsskolen, vurderte jeg lenge å melde meg inn i politikken, men det var litt som Karpe synger: «Jeg var alltid litt for hvit for mine, men litt for svart for dem.» Det var en lærer som mente jeg ikke kom fra god nok familie til å kunne bli med i politikken.

Følte meg hjelpeløs

Jeg fikk til slutt nok. Jeg hadde lest mye om de forferdelige ungdommene i Groruddalen, noe jeg aldri kjente meg igjen i. Jeg ville så gjerne vise at vi ikke var slik, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle finne veien inn. Hvem ville ta imot en 15-åring fra Haugerud?

Fakta: «Femten i fremtiden» I år feirer Si ;D 15 år! 2. januar 2005 lanserte journalist Liv Skotheim Si ;D-siden i Aftenposten. Hun ville skape en plattform hvor unge kunne uttrykke seg og bli hørt. Det lyktes hun med. Gjennom disse 15 årene har flere tusen unge vært på trykk hos oss, og mange har engasjert, berørt og provosert det norske folk. I forbindelse med jubileet vårt inviterer vi tilbake «Si ;D-legender», skribenter som har markert seg ekstra, og som har vært med å gjøre Si ;D til den viktige debattarenaen den er i dag. De skriver om da de var 15 år, og om hva som vil være viktig for femtenåringer i fremtiden. Fatema Al-Musawi er en av dem som gjennom Si ;Ds historie har engasjert og provosert mest. Mange husker henne for å ha tatt til orde for homofilt ekteskap i moskeen. Hun har også skrevet om rasisme, seksuell vold, religion og fattigdom. Hun har hatt en rekke verv i AUF og gjort seg bemerket i organisasjoner som norsk studentorganisasjon.

Terrorangrepet 22. juli fikk det brennende engasjementet i meg til å vokse. Dagene etter angrepet var jeg utenfor Domkirken hver eneste dag og følte meg hjelpeløs. Hvordan kan jeg engasjere meg? Hvordan kan jeg vise at Grouddølinger stiller opp og bryr seg? Jeg fant veien inn til AUF denne sommeren.

Preget av stereotypier

Mange er fremdeles preget av stereotypier om at Groruddalen-ungdommer kun driver med gjengkriminalitet, og at alle jentene utsettes for sosial kontroll.

Vi må fortsette å engasjere oss, og jeg tror dessverre ikke at dette er noe som lett vil endre seg de neste årene. Ungdommene fra Groruddalen fortjener så mye mer enn det stempelet. Det er beklagelig at vi må kjempe videre, men heldigvis har mange banet vei for oss. Kamzy Gunaratnam, Munir Jaber og mange andre fine Groruddølinger.

Tre kjappe med Fatema Al-Musawi

Hvordan var det å skrive i Si ;D?

Si ;D har hjulpet meg med å utforme meg som person og skribent. Uten de mulighetene Si;D åpnet for meg, hadde jeg nok ikke vært den jeg er i dag. Tusen takk for at dere trodde på meg som ung og uviten, og for at dere tok vare på meg da hetsen sto som verst til tider.

Er det noe du angrer på at du skrev / eller ikke skrev?

Angrer på at jeg ikke skrev om flere ting jeg engasjerte meg i politisk. Barnevern, sosiale forskjeller og skolen. Jeg har et bredt politisk engasjement, men i min tid i Si ;D fokuserte jeg mye på islam og hijab.

Hvordan kan vi sørge for at ungdom får en enda tydeligere stemme i samfunnsdebatten i tiden fremover?

Gi dem plass og gi en ekstra dytt til en du mener bør ta plass. Husk også å ta vare på de ungdommene som velger å skrive, da nettet er fylt med mye grums dessverre.

Har du fått med deg de andre Si ;D-legendene?

