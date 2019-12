For en uke siden fikk jeg vite at mamma har fått kreft. Brystkreft, som er den vanligste krefttypen blant norske kvinner, og som én av 10-12 av oss visstnok får i løpet av livet.

Hvert år dør over 500 norske mødre, døtre, søstre, tanter, kusiner, jenter og damer av nettopp denne kreftformen.

Så du kan tro jeg ble redd da jeg fikk beskjeden! Men dette er egentlig ikke et trist innlegg. For mammas krefttype er helbredelig. Det kommer sannsynligvis og forhåpentlig til å gå helt fint.

Behandlingsmetodene er bedre

Dette er mye takket være arbeidet som er blitt lagt ned i kreftforskning de siste tiårene. Brystkreftforeningen, som vi feirer og støtter hver oktober måned, har sammen med hjelp av noen av verdens beste forskere, og ved hjelp av utallige pengegaver, utviklet behandlingsmetoder som gjør at mammas krefttype ikke lenger er så farlig som den en gang var.

Dessverre er ikke alle like heldige. Mange får mye tristere beskjeder enn vi har fått. Noen oppdager kreften senere enn mamma gjorde. Andre har rett og slett så uflaks at akkurat den brystkreftformen de har fått, ikke er helbredelig. Og så vidt jeg vet, er det ingen grunn til at akkurat min mamma fikk brystkreft av det mindre aggressive slaget.

Privat

Mamma skal kjempe

Vi må ikke glemme at for hver niende kvinne som helbredes av brystkreft, er det fremdeles én som ikke gjør det. Og selv blant dem som overlever, er det mange som sliter med senskader i mange år etter avsluttet behandling.

I tillegg er behandlingen man må gjennom, fremdeles en stor påkjenning. Både for den som er syk og for de pårørende. Det er ingen tvil om at både vår og andre familier som får samme beskjed, går en tung periode i møte. Men vi skal være veldig glade for at behandlingen er så god som den er.

Jeg takker brystkreftforeningen og kreftforskning for at beskjeden om mammas sykdom ikke ble fullt så trist som den kunne blitt. Jeg vet at min sterke mamma skal kjempe seg gjennom tøff behandling med troen og håpet på at dette kommer til å gå bra.

