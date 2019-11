Når jeg sier tilrettelagt undervisning, våger jeg å påstå at du med en gang tenker på ekstraundervisning for svake elever. Ikke for sterke elever, som meg, og det mener jeg må endres.

Den norske skolen må klare å tilpasse seg både sterke og svake elever. Jeg tror grunnleggende repetisjonsoppgaver dreper altfor mye læringspotensial hos mange elever.

Jeg var heldig

Ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skal de nye læreplanene legge til rette for at elever skal lære mer og bedre. Hvis dette er så viktig for regjeringen, kan de ikke begynne å legge til rette for mer og bedre læring for sterke elever også?

Jeg har alltid vært en skoleflink jente. Da jeg gikk i 9. klasse, tok jeg matte 1T (videregåendenivå, red. anml) og fikk sekser, men jeg ønsker ikke å skrive dette leserinnlegget for å skryte over egne prestasjoner. Jeg har fått tilrettelagt undervisning, men jeg er en av få, og jeg er heldig. Når jeg forteller andre at jeg forserer, får jeg ofte høre «Wow, så heldig du er!».

Reaksjonen blir ofte etterfulgt av en historie om en skole som ikke godtok eller tilrettela godt nok for forsering. Sånn kan vi faktisk ikke ha det.

Vi har ikke noe system

Grunnen til at jeg får forsere, koker ned til en dyktig kontaktlærer i 6. klasse. Dessverre er det ikke alle lærere som hadde sett den stille jenta i klasserommet og tilbudt henne forsering i matte.

Jeg ønsker ikke å rakke ned på lærere, for de aller fleste gjør en fantastisk jobb.

Problemet er at det i dag ikke finnes et etablert system som plukker opp sterke elever uavhengig av om de bor i Finnmark eller i Oslo, eller uavhengig av om de har en dyktig kontaktlærer eller ikke.

Det finnes heller ikke et godt system for å gi ekstraundervisning eller forsering.

Det skjer altfor ofte i skolen i dag at sterke elever med stort læringspotensial blir lasset ned med grunnleggende repetisjonsoppgaver. Man må ikke ha en doktorgrad for å skjønne at det dreper læringslyst og motivasjon.

Er det janteloven som gjelder?

Sterke elever trenger utfordringer, og vi har godt av det. Dersom vi virkelig går på en av verdens beste skoler, hvorfor får ikke sterke elever det tilbudet vi har krav på? Er det fordi «janteloven» gjelder?

Den norske skolen trenger læringsglede og motivasjon, så hvorfor demotiverer den altfor mange sterke elever?

Av egne erfaringer kan jeg si at forseringen min har gitt meg motivasjon, læringsglede og masse utfordring. Mestringsglede og utfordring vil jeg at alle elever, uansett utgangspunkt, skal kjenne på.

