De siste dagene har vært fylt med usikkerhet, fortvilelse og tårer blant studenter som er blitt permittert fra sine jobber. Hvordan skal hverdagen gå rundt?

Til tross for studiestøtte sier syv av ti studenter at de må jobbe for å få råd til å studere. Noen vil nok klø seg i hodet og tenke at det umulig kan stemme. Men med økende leiepriser i studentbyer, samt lite økende studiestøtte, er det dessverre en realitet.

En god beslutning

Stortinget ble sist torsdag enige om en krisepakke som også inkluderer studenter som blir permittert. De vil ikke ha mulighet til å søke dagpenger hos Nav, men får en ordning gjennom Lånekassen.

Jeg må innrømme at denne beslutningen satt en liten støkk i meg ved første øyekast. Hvorfor skal ikke vi som studerer ha de samme rettighetene, når vi også er i arbeid og bidrar til statskassen?

Etter å ha lest om den enorme pågangen med hundretusenvis av søknader hos Nav, som i stor grad gjelder permittering, har jeg tenkt meg om.

Hva hvis 300.000 studentsøknader stiller seg i køen i tillegg? Det kan i realiteten bety at utbetalingene ikke vil skje før til høsten, og de færreste av oss har råd til det. Derfor mener jeg at det er svært positivt at vi nå får en gyllen mulighet av Stortinget til å få ytterligere hjelp fra Lånekassen.

Usikker på støtteordning

Ingenting er vedtatt enda. Blir det høyere lån og økt gjeld for studentene? Eller blir det ekstraordinær støtte som et ekstra stipend? Det vil tiden vise.

Jeg forstår mine bekymrede medstudenter. Noen er redde, lei og skuffet. Men vi må huske på at ordningen med Lånekassen som er blitt lagt frem til nå, er kun et komma og ikke et punktum i vår sak. Politikere jobber dag og natt for å finne gode løsninger, og vi må ha tillit.

I mellomtiden får vi studenter ha is i magen. Vi kommer trolig til å komme bedre ut av denne krisen enn folk flest.

