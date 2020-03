Tiltakene strømmer inn gjennom nyhetskanalene. Danmark stenger alle skoler. Trump kansellerer flyavganger til Europa. Arrangementer blir avlyst i alle sektorer. Busser skal gå halvfulle. Regjeringen kommer med insentiver til næringer som mister inntekt. Folk snakker ikke om annet, det er korona i hver eneste samtale.

Og jeg blir nesten provosert av å høre alt sammen.

Ikke fordi jeg ikke bryr meg om dem blant oss som er særskilt utsatt, og ikke fordi det ikke er bra at vi tar viruset på alvor, men fordi jeg ikke kan unngå å tenke: Tenk om vi hadde reagert slik på klimakrisen.

For det er jo mulig. Det blir tydeligere for hver dag som går hvor handlekraftige regjeringer, byråd og enkeltmennesker kan være, hvordan vi kan kaste oss rundt for å håndtere en krise når vi bare vil. Når den blir nær nok, når vi opplever at den truer oss.

Det er umulig å slå fast noen dødstall knyttet til klimaendringene, men tallene er enorme. Ikke bare mister mennesker livet, de må også flykte. FNs beregninger viser at så mange som 145 millioner mennesker må forlate hjemmene sine dersom havet stiger med en meter.

Vi kan hive oss rundt

Foreløpig er over 145.000 mennesker smittet av korona. Relativt få av dem er i reell fare.

Jeg har fulgt to klimaforhandlinger. I Paris 2015 og Madrid 2019. Det som har vært mest frustrerende, provoserende og håpløst, er å se mangelen på vilje. Mangelen på handling.

Hvor tregt, vanskelig og komplisert det er mulig å gjøre ting, og hvor uvillige vi er til å reagere mens vi står ovenfor en økologisk kollaps.

Vi kan hive oss rundt. Vi klarer å reagere på krise, men vi er ganske selektive når det kommer til hvilke kriser vi reagerer på. Jeg håper at vi kan ta lærdom fra situasjonen vi er i nå, og at vi husker hvordan et system som tar krisesituasjon på alvor, ser ut.

