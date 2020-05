Disse tider handler ikke bare om hvor mye vi savner vennene våre, en alternativ russetid, avlyste eksamener og smittevernstiltak. Det handler om fremtiden vår.

I et sammensurium av utfordringer er elevene på videregående glemt. Nå er det på tide at regjeringen kommer på banen og gjør privatisteksamener i årets avgangsfag gratis.

Gjenspeiler ikke kompetanse

Koronapandemien har satt mye av 2020 på vent, og den har hindret oss fra å være fysisk til stede på skolen i to måneder. Disse månedene har vært uten reelt vurderingsgrunnlag og gjenspeiler på ingen måte faktisk kompetanse.

Hjemmeskole var kult de to første dagene. Så ble haugen av bøker på leksepulten høyere enn Empire State Building. Etter én uke innså jeg at dette var blodig alvor, for det kunne ikke tas for gitt at jeg fikk returnere til skolen før standpunktkarakterer skulle settes. Etter en drøy måned var jeg mildt sagt bekymret. Nå, etter to måneder, er jeg tilbake på skolen. Det etter å ha mistet verdifull undervisning, fordi flesteparten av lærerne mine aldri kom seg inn på fjernundervisningstjenester som Teams og Zoom.

Privat

Dette atypiske skoleåret bør ikke gjøre det vanskeligere for oss å kvalifisere oss til høyere utdanning, og det er uansvarlig av regjeringen å vende ryggen til oss på videregående.

Gratis privatisteksamen

Rettferdigheten i skolesystemet skal ikke tukles med, selv ikke av et skummelt virus. Arbeidet vi legger ned på skolen, vil i stor grad avgjøre hvor veldig mange ungdommer ender opp. Skoleelevene står nå igjen som en av gruppene i samfunnet som har fått minst hjelp av staten.

Det trengs tilstrekkelige tiltak for tapt vurderingsgrunnlag og undervisning som følge av koronapandemien. Å dekke privatisteksamener i avgangsfag i en gitt tidsperiode, for eksempel to år, vil være en god løsning på en tilsynelatende ubelyst problemstilling. Dersom «alt skal bli bra» igjen, må alle samfunnets grupper behandles rettferdig.

