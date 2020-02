Ung filosofi: 18. og 19. mars er det NM i filosofi for videregående elever. I den forbindelse vil vi i ukene fremover trykke noen tekster fra unge filosofer.

Helmine Syvertsen

Døden og hva så?

Jeg skal dø om cirka 65 år, mer eller mindre.

Jeg skal dø, det vet jeg.

Det skal for så vidt du også, men det får være din sak. Det jeg tror, og kanskje tar feil om, er at jeg aldri skal oppleve døden. Oppleve å dø ja, men døden, sannsynligvis ikke.

Døden er ingenting subjektivt. Som filosofen Wittgenstein så fint sa det: «Døden er ikke en opplevelse i livet.»

Et stort intet

På samme måte som tiden før en blir født, er døden et stort intet. Man kan se det for seg som et tomt rom, en vegg eller bare mørke.

De døde, forutsatt at det ikke finnes noe «annet», vet ikke selv at de er døde. Hva døden er, er det dessverre ingen som vet.

Døden er kanskje det mest absurde mennesker vet om, et konsept som har plaget oss omtrent så lenge det har eksistert et «oss». Vi har ingen kjennskap til døden, og vi kan derfor bare beskrive den med et uendelig antall metaforer.

For de fleste mennesker har sin egen måte å se døden på, og kanskje er det akkurat det som gjør den er så innmari viktig for oss. Døden er selve symbolet på det abstrakte, det absurde. Døden beskrives ikke av de døde, men de levende.

Får frysninger

Men hva er det med døden som gjør at vi er så innmari opptatt av den?

Jeg er fortsatt så ung at jeg ikke helt har forstått min egen dødelighet, døden er ikke noe jeg tenker på i det daglige. Men om jeg først begynner, klarer jeg ikke å slutte.

Jeg ble sendt ut i dette livet ufrivillig, og enten om jeg vil eller ikke, er hvert skritt jeg tar i retning døden. Tanken sender frysninger nedover ryggen på meg. Lever jeg virkelig bare for å dø?

Det er en deprimerende tanke, så kanskje jeg heller bør se motsatt på det. At jeg må dø, sånn at jeg kan leve.

Døden er det som knytter oss sammen som mennesker, som knytter oss sammen med hver eneste organisme på jorda. Vi mennesker har den forbannelsen hengende over oss at vi vet at vi skal dø, og vi har gjennom alle tider fått kjenne på hva det kan gjøre med oss. Så kanskje vi skal se på det på en annen måte?

Ikke så viktig

Døden er en forutsetning for livet. En forutsetning for at vi kan se fremover og så bakover, at det finnes et nå og da.

Døden i seg selv er kanskje ikke så viktig, men heller hva det er som skjer i de cirka 85 årene vi må leve før den inntreffer. Når jeg skal leve så lenge, er det jo egentlig litt digg at jeg skal slippe å måtte oppleve døden så innmari lenge også!

Da slipper min dødsangst litt taket, for døden er ikke noe jeg skal oppleve, og da heller ikke mitt problem.

Døden gir oss det rammeverket vi trenger for å ikke bli helt overveldet av livet. Den gir oss en plan vi er frie til å følge, selv om det kanskje ikke alltid oppleves like frivillig. Livet er så uendelig langt, da er det godt vi har døden til å utbalansere denne evigheten.

«Døden er ikke en opplevelse i livet»? Takk og pris!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.