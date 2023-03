Jeg får avslag på avslag fra folkehøyskoler

12.03.2023 20:00

Det er noe galt når funksjonshemmede må velge å begynne der de kan, stedenfor der de vil, skriver Marte Prestrud.

Jeg opplever at jeg nærmest må lyve i søknadene mine for å unngå enda flere avslag.

For andre år på rad sitter jeg og søker på folkehøyskoler rundt omkring i Norge. Jeg, som veldig mange andre 19–20-åringer, ønsker meg det ene året etter videregående som mange beskriver som «det beste året i livet».

Dessverre opplever mange å bli ekskludert fra dette drømmeåret.

«Vi kan dessverre ikke tilby deg skoleplass. Skolen er per dags dato ikke tilrettelagt for bruk av rullestol.»

Dette er ett av mange avslag jeg har fått.

Viser til linjer for funksjonshemmede

Som rullestolbruker opplever jeg at skoleplasstilbudet er veldig redusert. I fjor fikk jeg kun tilbud om skoleplass på to av seks folkehøyskoler jeg hadde søkt på. Begrunnelsen var at skolene ikke er tilrettelagt for rullestol.

Dette er på tross av at jeg hadde søkt i veldig god tid, og at opptakskravene baseres på alder og motivasjon.

Det viste seg senere at jeg heller ikke kunne begynne på én av de to folkehøyskolene jeg hadde fått plass på, på grunn av manglende heis. Skolen skal likevel ha for at de faktisk ga meg et tilbud om skoleplass.

Noen skoler som har avvist meg, har også muntlig vist til egne folkehøyskoler med botreningslinje for funksjonshemmede. Det er ikke botrening jeg trenger.

Jeg ønsker bare et «normalt» år på folkehøyskole sammen med jevnaldrende, både med og uten funksjonsnedsettelser. Det er noe galt når funksjonshemmede må velge å begynne der de kan, istedenfor der de vil.

Føler jeg nærmest må lyve

Dette er ikke bare et problem på folkehøyskoler. For mange funksjonshemmede er det et problem gjennom hele utdanningsløpet, fra barneskole til universitet og videre i yrkeslivet. Det er ikke rart mange funksjonshemmede mangler utdanning og faller utenfor samfunnet.

Jeg opplever at jeg nærmest må lyve i søknadene mine for å unngå avslag. Jeg prøver å bagatellisere funksjonshemningen min for å ha et lite håp om å få tilbud om skoleplass.

Men funksjonshemning er ikke noe man skal skamme seg over. Det er mye fokus på kroppspositivisme i dagens samfunn. Likevel må jeg omtrent skjule hvordan kroppen min fungerer, for å få de samme mulighetene som andre ungdommer.

Det gjør ganske vondt at det er hvordan kroppen min fungerer, som er årsaken til avslagene. Det er ikke meg, men skolene som er problemet.

Det er jo ikke greit å avslå en søknad på bakgrunn av størrelse, hudfarge eller kjønn. Hvorfor skal diskriminering mot funksjonshemmede bli så akseptert og rettferdiggjort?

Debattanten er 2. varamedlem i styret i Norges Handikapforbund Ungdom, men skriver på vegne av seg selv.

