Norge – verdens beste land å bo i?

8 minutter siden

Kristin Grøthe har det siste semesteret bodd i Tanzania. Bildet har hun tatt selv på en fotballtrening hun nylig deltok på.

Tanzanianere har mange gode kvaliteter. Vi i Norge har mye å lære av dem.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Etter at jeg flyttet til Tanzania, har jeg i enda større grad innsett hvor heldige vi er i Norge. Vi har gratis skolegang med trygge rammer, vi har mat på bordet og et trygt sted å bo.

Svært få lever i ekstrem fattigdom, mens i Tanzania er tallet hele 49, 4 prosent. Jeg kjenner på en takknemlighet over hvor heldig jeg er, men jeg ser også alle de gode kvalitetene tanzanianere har, som vi i Norge kan lære av.

Fakta Ekstrem fattigdom: Ekstrem fattigdom gjelder mennesker som lever på mindre enn 1, 90 dollar om dagen.

I 2019 levde 8, 2 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Kilde: FN-sambandet Vis mer

Relasjoner betyr mye

Noe av det jeg har lagt merke til her i Tanzania, er at relasjoner prioriteres høyt. Tanzanianere er ikke redde for å snakke med hverandre, og de skaper nye vennskap uansett hvor de er.

Her ser jeg store forskjeller mellom Norge og Tanzania. I Norge lever vi i større grad som individualister. Vi har lite fellesskapsfølelse, og vi lever heller etter tanken om å være selvstendige og å klare ting på egen hånd.

Vi har lite fellesskapsfølelse

Jeg tror vi som samfunn undervurderer viktigheten av fellesskap som går utover familierelasjoner og venner fra jobb eller skole. Hvis man ikke har en god familierelasjon, eller ikke finner sin plass på skole eller jobb, blir man fort sårbar for ensomhet.

Dette kan påvirke manges psykiske helse. Mange prøver å fylle tomheten man føler på, med materialistiske ting som gir kortvarig lykke.

Materialismen gjør oss ikke lykkelige

Vi lever også i et bruk og kast-samfunn hvor kun det nyeste er godt nok for mange av oss. På ønskelisten til jul står det kanskje ny telefon, ny jakke og nye sko. Du har kanskje egentlig alt fra før av, men du vil ha den nyeste modellen, for den gamle gjør deg ikke tilfreds lenger.

Alle vet innerst inne at materialismen ikke gjør oss lykkelige. Likevel er det der vi legger mye av fokuset, energien og tiden vår.

Konsekvensene av vårt materialistiske forbrukersamfunn er store i CO₂-utslipp. Nordmenn slipper ut 6,72 tonn CO₂ pr. innbygger, mens tallet for tanzanianerne er 0,21. Likevel er Tanzania ett av landene som tar den verste støyten når det kommer til klimaendringer. At regntiden blir utsatt og klimaet endrer seg, kan handle om liv og død for mange.

Mye å lære

Så hvilket land er det beste landet å bo i? I Norge har vi gode forutsetninger, men vi har ikke fasiten på et perfekt liv. Vi burde slutte å se på oss selv som de vellykkede som gjør «alt» riktig.

Vi har noe å lære av land som mange av oss kanskje ser på som stakkarslige. Det burde flere av oss innse.

Om noen hadde stilt deg spørsmålet «ville du vært helt alene og rik, eller hatt gode relasjoner og vært fattig?», så tror jeg de fleste av oss ville ha valgt relasjoner fremfor penger. Flere av oss nordmenn må begynne å tenke lenger enn på den kortvarige lykken materialisme gir.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!