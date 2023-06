Kjære idrettsforeldre: Nå har jeg fått nok

Debattanten har jobbet som trener i barneidretten i fem år. Hun har lært seg å ta kritikk og kjeft fra foreldre som er over dobbelt så gamle som henne.

Vi trenere er tålmodige med deres barn. Så vær så snill og vær tålmodige med oss.

02.06.2023 07:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Hei, du som har barn i idretten. Du som følger barna på ski, fotball, bandy og turn.

De aller fleste av dere gjør en fantastisk jobb. Det gjør at jeg liker jobben min som trener. Likevel er det et fåtall av dere foreldre som gjør at jeg gruer meg til å gå på jobb.

Mener du at dette ikke gjelder deg? Du bør likevel fortsette å lese. Kanskje kjenner du deg igjen i noe av det jeg skriver?

Må tilpasses

Jeg har jobbet som trener i barneidretten siden jeg var 13 år. I løpet av de siste fem årene har jeg lært å ta kritikk og kjeft fra voksne som er dobbelt så gamle som meg. Kritikk på områder jeg strengt tatt kan mye mer om enn dem.

Jeg har stor forståelse for at dere foreldre ønsker at barna deres skal få en best mulig treningsopplevelse. Det er jeg også. Jeg vet også at dere kjenner deres barn best, men ikke nødvendigvis i treningssammenheng.

I løpet av de siste fem årene har jeg lært å ta kritikk og kjeft fra voksne som er dobbelt så gamle som meg

På ett parti er det ofte mellom 10 og 30 barn med svært ulike behov. Vi som trenere må tilpasse treningene så disse passer til flest mulig.

Enten det er annenklassingen som har drevet med idretten lenge og «ikke er redd for noe», eller førsteklassingen som trenger tid og gjerne kunne hatt ett år til i barnehagen. Noen kunne gjerne tatt stift i tre kvarter på turntrening, mens andre har ikke sjans til å konsentrere seg i mer enn ti minutter. Vi kan dessverre ikke alltid tilfredsstille alles behov på en gang.

Vårt aller beste

Trenerne i barneidretten er ofte ungdommer og studenter som bruker mye av fritiden sin på å gi barna deres en bra fritid. Som alle andre er vi slitne etter en lang dag på skolen, men vi gjør vårt aller beste for å gjøre en god jobb.

Barneidretten bør basere seg på lek og at barna selv kan være kreative. Det trenger de ofte etter en lang og organisert dag på skolen. Men om du som forelder fortsatt mener at akkurat din sjuåring er et unikt talent og trenger mer seriøs trening: Ja, da kan du finne en klubb som fokuserer på det, fremfor fellesskapet og leken.

Jeg regner også med at mange foreldre ønsker at barna deres kan få seg en deltidsjobb når de blir eldre. Den første jobben er ofte jobber som ligner min. Med lite erfaring vil man være nødt til å prøve og feile. Vær greie med dem som er i den posisjonen.

La meg gjøre jobben min

Det er virkelig ikke lett å være 13, 15 eller 18 år å fortelle barn som knapt er fem til ti år yngre, at du er sjefen. Det er ikke min jobb å oppdra dine barn, men mye av treningstiden går gjerne til akkurat det. Vi er tålmodige med deres barn. Så vær så snill og vær tålmodige med oss.

Vær så snill å la meg gjøre jobben min uten å grue meg til neste gang

Kjære moren og faren til den neste fotball- eller turnstjernen: Med mindre meningen din genuint er ment som hjelp eller skryt, så vær så snill og la meg gjøre jobben min uten å grue meg til neste gang. Jeg gjør mitt beste. Vi gjør vårt beste.

Til alle andre som bare ønsker barn som leker og er i fysisk aktivitet sammen med andre, fortsett med den gode jobben dere gjør. Den er viktig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!