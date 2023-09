Demokratisk skoledebatt?

Nylig gikk ni ungdomspartier sammen for å hindre at min stemme ble hørt.

Publisert: 04.09.2023 10:44

Jeg hadde gledet meg til den politiske debatten på min skole, Natur VGS på Oslos østkant, 30. august. Ungdomsrepresentanter for de politiske partiene skulle delta, og det ville ha vært min debattdebut.

Vi ble informert om skoledebatten allerede første skoledag, 21. august. Dagen etter spurte jeg læreren som var ansvarlig for debatten, om jeg kunne få delta som representant for Industri- og Næringspartiets Ungdom (INpU).

Jeg meldte meg inn i INp i 2021 og har vært aktiv i å bygge opp ungdomsorganisasjonen. Jeg har jobbet aktivt i partiets valgkamp med å utforme brosjyrer og å stå på stand på Karl Johan.

Læreren min syntes derfor det var en god idé at jeg skulle delta, og informerte de inviterte ungdomspartiene om min deltagelse. Først dagen før debatten fikk hun svar fra partiene. Da ringte en representant fra AUF og fortalte at han på vegne av alle de ni inviterte partiene ikke ønsket INpUs deltagelse.

En pussig norm

Begrunnelsen var at min deltagelse ville stride mot «normen». Det han sannsynligvis siktet til, var Utdanningsdirektoratets anbefaling om skoledebattene: at bare de ni største partiene med minst 1 prosents oppslutning ved forrige stortingsvalg skal inviteres.

Dette er en pussig norm, ikke minst i et lokalvalg. Etter mitt syn ville det vært mer fornuftig å ta utgangspunkt i nåværende oppslutning ved et gjennomsnitt av meningsmålinger. Normen er ikke mer av en «norm» enn en anbefaling fra direktoratets side – noe man kan se bort fra om man er interessert i meningsmangfold.

Anbefalingen overlater uansett til den enkelte skole å bestemme hvem som skal delta i skolens valgdebatt. Og skolen hadde her valgt å invitere de ni tidligere største partiene, i tillegg til den ene eleven på skolen som var medlem av et annet parti. Jeg var den eneste av de inviterte som faktisk går på skolen.

Et felles ultimatum

Lærerens klare oppfatning var at AUF-representantens tilbakemelding kun var å oppfatte som et ønske, men at skolen hadde det siste ordet. Da jeg kom inn på skolen om morgenen på debattdagen, så jeg at det var rigget til med ti bord, deriblant et bord med en INp-logo. Så snudde det.

Først skal partirepresentantene ha sagt det samme som AUF-representanten hadde sagt dagen før: at jeg ikke var ønsket, men at det var opp til skolen å bestemme. Men noen minutter senere skal de ha tilkalt læreren. Partirepresentantene hadde snakket sammen og presenterte et felles ultimatum: De ville forlate debatten hvis jeg fikk delta. Læreren valgte da å la debatten gå uten meg.

Motsatt resultat

I ettertid har læreren fortalt meg at ultimatumet kom som lyn fra klar himmel for henne, og at skolen kanskje hadde vurdert hele debatten annerledes om de hadde fått info om dette på forhånd. Men ungdomspartiene, anført av AUF, ville hindre at min og INpUs stemme ble hørt i debatten.

Resultatet kan ha blitt motsatt av det tilsiktede: Forsøket på å kneble en uønsket stemme har i dette tilfellet gitt bred oppmerksomhet omkring INp og gitt en påminnelse om at de etablerte partiene har adskillig å lære om det åpne demokratiske ordskiftet de ellers snakker varmt om.

Det hører med til denne politiske historien at Oslos rødgrønne byråd tidligere i vinter ønsket å legge ned Natur vgs. Skolen ble reddet. Det skyldtes ikke minst elevenes sterke engasjement.

