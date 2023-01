Unge Venstre bommer i sin kritikk av regjeringen

16.01.2023 20:00

I forrige uke delte regjeringen ut 47 nye letelisenser på norsk sokkel, 29 av dem i Nordsjøen. Bildet viser Ekofisk-feltet.

83, 69, 61. Høres tallene kjente ut, Unge Venstre?

I sitt innlegg i Aftenposten 13. januar kritiserer Unge Venstres Tejn Rolland regjeringen for å drive en naiv klimapolitikk. Dette baserer han på at regjeringen nylig delte ut 47 nye letelisenser på norsk sokkel.

Derimot glemmer han å nevne at da hans eget parti, Venstre, satt i regjering, ble det tildelt historisk mange lisenser, og at tallet 47 er ned mot en halvering av dette.

La oss gå gjennom hvor mange tildelinger det har vært siden 2013:

2013: Solberg-regjeringen tildeler 65 nye lisenser

2014: Solberg-regjeringen tildeler 54 nye lisenser

2015: Solberg-regjeringen tildeler 56 nye lisenser

2016: Solberg-regjeringen tildeler 56 nye lisenser

2017: Solberg-regjeringen tildeler 75 nye lisenser

2018: Venstre kommer inn i Solberg-regjeringen, som tildeler 83 nye lisenser (rekord!)

2019: Solberg-regjeringen tildeler 69 nye lisenser

2020: Solberg-regjeringen tildeler 61 nye lisenser

2021: Støre-regjeringen tildeler 53 nye lisenser

2022: Støre-regjeringen tildeler 47 nye lisenser

Man ser altså tydelig at mens den ene regjeringen setter rekorder i antall tildelinger, så reduserer den andre regjeringen tallet hvert eneste år. Begge årene Støre-regjeringen har tildelt lisenser, har antallet vært lavere enn det Solberg-regjeringen noen gang gjorde. Det er historisk.

Så skal jeg være den første til å innrømme at også 47 er for mange. Vi står i en brytningstid hvor det kreves store tiltak. Derfor er jeg glad for at denne regjeringen har en historisk satsing på flytende havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

Skal vi ha en klode å leve på i fremtiden, så krever det at vi iverksetter kraftfulle tiltak nå. Det er jeg glad for at Jonas Gahr Støre og hans regjering gjør.

