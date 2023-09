Det er på tide å ta skolevalgkampen på alvor

Vi mener det er kritikkverdig at en av Unge Høyres aller viktigste saker i denne valgkampen er anti-woke, skriver Nicoline Heiberg-Evenstad. Til høyre: Stemmesedler slik de kan se ut i skolevalget. Vis mer

Det må være lov å kritisere høyresiden for anti woke-retorikk uten å bli anklaget for å ødelegge debattklimaet.

Publisert: 01.09.2023 09:11

I Aftenposten 25. august skrev Unge Høyre-politiker Oda Oline Omdal om sin opplevelse av årets skolevalgkamp.

Omdal skriver at hun opplever at flere at skoledebattene er polariserende, fordi Unge Høyre og Fremskrittspartiet Ungdom (FpU) har «opplevd å få tilslengt mange uriktige påstander» om politikken og holdningene sine.

Den polariseringen hun sier hun er motstander av, er det jeg kaller for saklige debattinnlegg. Men i sitt innlegg velger Omdal å trekke frem utdrag fra det som er blitt sagt, uten å forklare konteksten det ble sagt i. Det er høyresidens politikk vi på venstresiden beskriver – ikke medlemmene av ungdomspartiene.

Innvandringsstopp

Det vi i Sosialistisk Ungdom har møtt i skolevalgkampen i Troms, er at Unge Høyre blir krenket når vi for eksempel informerer elevene om at deres leder Ola Svenneby tar til orde for innvandringsstopp.

Mener Omdal at venstresiden ikke skal kunne belyse og kommentere de sakene som skiller høyre- og venstresiden? Vi kan selvfølgelig ha en debatt om innvandring, men da må Unge Høyres representanter tåle at venstresiden mener at Svennebys utspill om innvandringsstopp er usolidarisk og inhumant.

Å skulle gå i fullt forsvar på grunn av saklig kritikk er det jeg anser som polariserende.

«Løgn» og boller

Omdal skriver at flere fra venstresiden sprer drøye påstander som ikke har rot i virkeligheten, når de sier at Høyre vil innskrenke kvinners rettigheter til abort. Dette er ikke drøye påstander. Erna Solbergs regjering ble i 2019 den første som noen gang har innskrenket abortrettighetene i Norge da de fjernet den selvbestemte retten til fosterreduksjon.

Skolevalgkamp skal være demokratiopplæring. Men hva er denne opplæringen verdt om vi ikke engang får lov til å informere elevene om hva partiene har stemt i Stortinget?

Det som faktisk er usaklig, er når representanter fra Unge Høyre har med seg skilt hvor det står «løgn» for å latterliggjøre venstresiden, og når representanter fra FpU kaster boller mot AUF-ere fordi de mener de må «ta seg en bolle».

Dette er det som virkelig er med på å fordumme debatten.

Kampen mot woke

Sosialistisk Ungdoms mål med skolevalgkampen er å snakke om vår politikk og våre løsninger. Men det må være lov å kritisere høyresiden for deres anti woke-retorikk uten at Unge Høyre-representanter anklager oss for å ødelegge debattklimaet.

Vi mener det er kritikkverdig at en av Unge Høyres aller viktigste saker i denne valgkampen er anti-woke.

Store norske leksikon beskriver woke-betegnelsen som en tilstand av kritisk årvåkenhet og motstand mot særlig rasisme og diskriminering av minoriteter. I USA har den såkalte woke-debatten gått fullstendig ut av proporsjoner. Det er blitt en kulturkrig som jeg håper vi kan unngå å importere til Norge.

Derfor må Unge Høyre tåle å få kritikk når de deler ut anti-woke-klistremerker til landets elever og lager en valgkampsang om å være anti-woke.

Dobbeltmoralsk

Jeg ønsker gjerne å ta debatten om ytringsfrihet sammen med Omdal og Unge Høyre. Men da kan de ikke beskylde venstresiden for å være usaklig.

En episode som viser Unge Høyres dobbeltmoral, skjedde i mitt fylke forrige uke. Et av våre medlemmer snakket med et Unge Høyre-medlem om ytringsfrihet. Vedkommende opplevde samtalen som fin helt til Unge Høyre-medlemmene lo av delegasjonen vår da vi gikk ut døren, fordi de hadde klistret «woke is a joke»-klistremerke på ryggen til medlemmet.

Jeg synes det er på tide at Unge Høyre slutter med dobbeltmoralen.

