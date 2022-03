Få ut fingeren ut, Støre!

Sondre T. Hillestad (18) Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Evenes militære flyplass i begynnelsen av mars.

Tysklands sosialdemokratiske kansler lover å bruke to prosent av BNP på forsvar. Norge må følge etter.

Russlands brutale invasjon av Ukraina har endret Europa for alltid. Over hele verden ser vi nå en internasjonal mobilisering uten sidestykke.

Nøytrale nasjoner fordømmer angrepene og sender våpen til slagmarken. Handelsvennlige EU utløser sine kraftigste sanksjoner. Aldri før har det vært så tydelig at det ikke hjelper å stå alene i det 21. århundre.

Særlig har krisen vist oss viktigheten av forsvarsalliansen Nato som beskyttelse mot Putins imperialistiske ambisjoner. I Sverige og Finland viser meningsmålingene for første gang mulig flertall for å søke om medlemskap. Her i Norge er det sterke krefter i Sosialistisk Venstreparti som ønsker å snu partiets historiske nei-standpunkt.

Vise de andre

Mest oppløftende er likevel nyhetene fra Tyskland. Deres sosialdemokratiske kansler Olaf Scholz har kunngjort at landet nå skal oppfylle Natos medlemsmål om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bør følge eksempelet til sin tyske kollega.

Å nå målet om to prosent handler først og fremst om å vise til resten av medlemslandene at vi ikke tar Nato-medlemskap for gitt. Dersom vi skal forvente at USA stiller opp for oss når det gjelder som mest, må vi også holde de løftene vi har forpliktet oss til.

Endret trusselbilde

Man kan heller ikke se bort ifra at trusselbildet nå er fundamentalt endret. Risikoen for at Norge havner i en væpnet konflikt, er større i dag enn på flere tiår. Denne realiteten må gjenspeiles i forsvarsbudsjettet vårt.

På grunn av krympet økonomi klarte Norge så vidt å nå målet om to prosent i pandemiåret 2020. Fremover må vi klare det med god margin, også når det går bra med økonomien.

Det er på tide å ta den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor, investere i vårt forsvar og pleie forholdet til våre viktigste allierte.

