Det er altfor lett å få tilleggspoeng når man søker høyere utdanning

Elisabeth Grøndahl Tangen (18) 2. nestleder, Unge Høyre

Anniken Elisenberg (18) Arbeidsutvalgsmedlem, Akershus Unge Høyre

Optakssystemet burde ikke favorisere dem som har gått på bibelskoler, skriver Elisabeth Grøndahl Tangen og Anniken Elisenberg

Opptakssystemet burde ikke favorisere dem som har gått på bibelskoler og folkehøyskoler.

Mandag skrev Emilie Louis Christensen (20) at elever ved bibelskoler burde få tilleggspoeng til høyere utdanning.

I dag får man tilleggspoeng for å ha vært i militærtjeneste, gått på folkehøyskole, eller tatt årsstudium. Man kan også få kjønns- og alderspoeng.

Christensen mener bibelskole burde høre til i samme ordning, og tror at flere velger å ikke begynne på bibelskole fordi man ikke kan få tilleggspoeng. Vi tror løsningen for å gjøre ordningen mer rettferdig er å gjøre den mindre.

Belønne elever på bibelskoler

I dag er Norge en sekulær stat. Hvorfor skal staten da belønne elever ved bibelskoler med tilleggspoeng?

Dersom man har lyst til å lære mer om kristendommen, eller en hvilken som helst annen religion, kan man gjøre dette ved et universitet eller en høyskole.

Å studere bibelen etter videregående passer nok fint for dem som ønsker å lære mer om troen sin, men opptakssystemet burde ikke favorisere dem som har gått på bibelskoler.

Vi heier selvfølgelig på alle som har lyst til å engasjere seg og lære seg nye ferdigheter, men grensen for hva som kan og burde få tilleggspoeng, blir vag hvis det også skal gjelde for bibelskoler.

Christensens sterkeste argument er at hun mener det er høyere kriterier for å gjennomføre bibelskole enn folkehøyskole, med blant annet oppgaver og kanskje eksamen.

Men vurderingssituasjoner og analyser er noe enhver elev uansett bør være forberedt på i løpet av 13 år med skole.

Likevel er vi enige i én ting: at det er urettferdig å gi tilleggspoeng for folkehøyskole.

Fjerne tilleggspoeng

Å få tilleggspoeng i dag er altfor lett. At man får poeng for å bli noen år eldre, at man kan drive med hobbyen sin i et år, eller dra på utveksling, beviser at man kanskje ikke vektlegger relevant erfaring nok når man deler ut poengene.

Hva du har mellom beina, er heller ikke noe som burde gi studenter en fordel.

I bunn og grunn er ikke hovedproblemet at bibelskoler skulle fått tilleggspoeng, men at man i det hele tatt får tilleggspoeng for folkehøyskole, årsstudium eller å ha blitt eldre.

For at tilleggspoeng skal ha en verdi, må vi vektlegge relevant kompetanse og heller gjøre ordningen mindre.

Vi er glade for at Christensen tar opp dilemmaet med tilleggspoeng. Ikke fordi vi er enige med skribenten, men fordi det er kult at debatten om poeng til høyere utdanning løftes frem i mediene. Systemet for høyere utdanning fungerer ikke optimalt - og det er på tide å fjerne unødvendige poeng.