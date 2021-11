Den nye regjeringen er ikke godt nytt for rusmisbrukere

Josefine Køltzow Øvrebø (13) Styremedlem, Oslo Unge Venstre

Nå nettopp

Jeg synes det er på tide at det blir vanlige rusmisbrukeres tur, skriver Josefine Køltzow Øvrebø (13), styremedlem i Oslo Unge Venstre.

Sammenhengen mellom rus og hjemløshet er for åpenbar til å overse.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Den nye regjeringen er ikke godt nytt for rusmisbrukere. Når rusmisbrukere faller utenfor samfunnet og ender opp som hjemløse, tilbyr dessverre ikke regjeringen en hjelpende hånd. Tvert imot.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte nei til den avgjørende delen av rusreformen: hjelp, ikke straff. Partiene vil ikke avkriminalisere narkotikabruk. Da var det ikke vanlige rusavhengiges tur likevel.

Det er en tydelig sammenheng mellom hjemløshet og rusavhengighet. Dette burde vi ta mer på alvor. I Norge har vi over 3000 bostedsløse. Disse må vi hjelpe.

Kan ikke vente

Jeg mener nøkkelen til å få ned antallet som bor på gaten, er en rusreform. Å sette rusmisbrukere bak lås og slå hjelper lite. Straff gjør bare vondt verre.

De som trenger hjelp med rusmisbruk og avhengighet, kan ikke vente i fire år til på en rusreform. Rusreformen må skje raskere.

Det er på tide at vi begynner å behandle rusavhengighet for det det er – en sykdom, og ikke en kriminell handling.

Sammenhengen

For at Oslo skal få ned antall hjemløse, er en rusreform essensielt. Sammenhengen mellom rus og hjemløshet er for åpenbar til å overse. Det er ikke logisk å straffe de som trenger hjelp aller mest.

I 2020 døde 324 mennesker av overdose. Ifølge FHI er det det høyeste antallet overdoser i Norge på 20 år. Norge er også på Europa-toppen når det kommer til overdosedødsfall.

Vi har mange hjemløse vi må hjelpe. Jeg synes det er på tide at det blir vanlige rusmisbrukeres tur. Vi har kunnskapen og ser sammenhengene. Når skal regjeringen våkne opp?