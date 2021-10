Jeg er medlem av Unge Høyre, men jublet litt inni meg da valgresultatet var klart

Kjetil Nikolai Anda (19) Medlem, Jæren Unge Høyre

En lærer blir ikke nødvendigvis flinkere til å oppdage elevene som sliter i timene, hvis de har en firer i matte, skriver Kjetil Nikolai Anda.

Nå som vi har fått en ny regjering, er det håp for sånne lærerspirer som meg.

I likhet med mange engasjerte lærerkandidater der ute er jeg en av dem som ble nektet å studere for å bli historielærer. Grunnen? En svak treer i matematikk.

Jeg har vært utrolig heldig som har hatt fantastiske historielærere helt fra barneskolen til slutten av videregående. De brant for faget sitt, men flere av dem slet med matte.

Forskjellen mellom meg og dem er at det er blitt stilt et firkantet krav til meg. Et krav som visstnok skal gjøre våre lærere «bedre».

Om det samme firerkravet hadde vært gjeldende da mine lærere utdannet seg, er jeg sikker på at mange i min klasse hadde mistet en kilde til inspirasjon.

Blir ikke en bedre lærer

En lærer blir ikke nødvendigvis flinkere til å oppdage elevene som sliter i timene, hvis de selv har en firer i matte. Men en lærer blir kanskje flinkere når de selv vet hvordan det er ikke å forstå en døyt, uansett hvor hardt man prøver.

En treer i matte er noe av det jeg har kjempet hardest for i mitt liv. Jeg har vært gjennom lange kvelder med faren min, som prøvde så godt han kunne å hjelpe meg.

Jeg fikk allerede mattehjelp på skolen, men der var det ikke mer hjelp å få.

Men jeg vil så inderlig være den læreren som kan se dem som sitter på bakerste benk og sliter. Jeg vil også kunne fortelle dem som er rågode i sine fag, men som sliter med matte, at de også kan bli lærere til tross for en toer eller treer.

Håp med ny regjering

Ironien er vel at jeg er medlem i Unge Høyre. Så det er kanskje rart for noen at jeg jublet litt inni meg da valgresultatet var klart. Nå som vi har fått en ny regjering, er det håp for sånne som meg.

For jeg vet at min situasjon ikke er unik.

Vi kan ikke lenger forlange at lærere skal være «midt på treet» i et fag de aldri kommer til å måtte undervise i. Så vidt jeg vet, er det ingen mattelærere som absolutt må ha en firer i historie.

