Kjære Aksel.

Jeg har vært sammen med kjæresten min i ett år, og jeg sliter veldig med sjalusi.

Jeg er så klart sjalu på jenter han har vært fysisk med tidligere, men mest av alt plages jeg av forholdet hans til porno. For meg er det å vite at han har sett på så uendelig mange nakne jenter på nettet, ren tortur.

Jeg vet at det er vanlig å se på porno og at jentene ikke er «ekte», men hvorfor gjør det fortsatt så vondt for meg?

Hilsen jente (19)

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (19)

Sjalusi er en plagsom følelse. Vi trenger alle å føle oss trygge og ønsket av vår nærmeste. Det er derfor helt naturlig å bli redd eller sint hvis du føler at noe eller noen truer båndet du har med kjæresten din.

Sterk sjalusi kommer ofte til uttrykk som sinne, mistenksomhet eller urimelig kontrollbehov. Det er som en liten djevel tar over oss og gjør at vi oppfører oss på måter vi ikke egentlig ønsker.

Monica Strømdahl

Dette kan skape en reaksjoner hos andre og bli sett på som noe umodent. Mange skammer seg derfor over denne følelsen og vil ikke sette ord på den til andre.

I stedet blir de gående alene med den, noe som ofte gjør situasjonen vanskeligere. Jeg synes det er fint og modig at du er åpen om hva du føler.

Usikkerheten driver det

Hvis vi ser forbi hvordan det uttrykkes, dreier sjalusi seg ofte om grunnleggende temaer i et menneskes liv: Er jeg god nok? Vil den andre finne en annen og forlate meg?

Det er denne usikkerheten som driver den sjalu djevelen til å hviske skremmende scenarioer i ørene våre.

Det at han ser mye porno, kan bidra til at usikkerheten din øker. Hvis omfanget av bruken er veldig stort og du føler han nesten velger det fremfor deg, så er det noe dere burde snakke om.

I porno fremstilles kropp og sex ofte på en ekstrem måte, uten grenser. Det er lett som partner å ende opp med å føle at man ikke er god nok, pen nok eller spennende nok.

Ekskjærestene hans er også en kilde til usikkerhet: Ga de ham noe som jeg ikke klarer å gi nå?

Noe inni deg

Samtidig er det nok noe som skjer i deg også. Jeg får en følelse av at du ikke føler deg trygg i dette forholdet.

Kan det for eksempel være at du innerst inne er redd for å miste ham, og at vissheten om de andre, enten de er ekskjærester eller pornoskuespillere, forsterker frykten?

Kanskje du har opplevd å bli forlatt før? Kanskje du har et vanskelig forhold til eget utseende? Kanskje det er noe han sier eller gjør som gjør at du blir ekstra usikker i akkurat dette forholdet?

Nyttig å utforske

Selv om det er, og alltid vil være, andre kjæresten din kan se på, så er det faktisk deg han har valgt å være sammen med nå.

Han har forhåpentligvis valgt nettopp deg ikke bare på grunn av ditt utseende, men fordi han liker deg, din personlighet og hvem dere er sammen.

Hvis magefølelsen din sier noe helt annet, kan det være verdt å utforske litt hva dette kommer av. Prøv å kjenne litt etter hva det egentlig dreier seg om.

Det kan være nyttig å utforske gjennom å snakke med en venninne eller en voksen person du stoler på.

Jeg ønsker deg lykke til!