16 år gamle Juni Gjertsen Barkbu skriver på Si ;D 1. september at debatten om kroppspress fører til en usunn livsstil.

Barkbu er av den oppfatning at debatten om kroppspress har gått så langt at den nå «handler om å presse slanke, veltrente personer ned i sølen fordi man selv vil rettferdiggjøre egen levemåte».

Jeg vil si meg helt uenig i forståelsen av hva som er det egentlige problemet. Å stå opp mot kroppspress handler ikke om å fronte en usunn livsstil, men om å ønske seg et samfunn der man aksepterer seg selv som god nok selv om man ikke er prikk lik idealene man møter.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Handler om idealer

Det handler ikke egentlig om såkalt tykk eller tynn, men om idealer.

Vi har alltid hatt kroppsidealer og kommer trolig til å ha det i lang tid fremover. Problemet er når idealene ikke kan velges vekk.

Som ungdom ser man flere tusen kommersielle budskap hver dag, og mange av disse viser frem helt like og perfekte modeller.

Modeller som for all del kan være sunne mennesker, men som ofte er retusjert til det ugjenkjennelige. Da er det lett å bli minnet på egne feil og mangler.

Detaljerte beskrivelser av den perfekte kroppen

I organisasjonen Press holder vi mange foredrag om dette temaet. Vi spør nesten alltid ungdommer hvordan den perfekte mannen og kvinnen ser ut.

Svarene vi får, er stort sett de samme uansett hvem vi spør: Vi får detaljerte beskrivelser av hvordan den perfekte kroppen skal være.

Det er alltid den samme kvinnen, alltid den samme mannen. Når vi ser disse perfekte menneskene rundt oss hele tiden, får vi liten forståelse for hva som er en «normal» kropp.

Det eneste som kan sies å ikke være normalt, er de retusjerte kroppene i reklame.

Vi må verdsette forskjeller

Barkbu skriver i innlegget at «det er ikke lenger en kampanje mot kroppspresset, det er mobbing og uthengning av helt normale, sunne kropper».

Det er her jeg er aller mest uenig med Barkbu.

For det finnes så utrolig mange forskjellige kropper som både er sunne og normale!

Når man sier «normal kropp», mener man ofte det som er idealkroppen. Selv om det finnes noen som ser ut som idealet, så er det ikke spesielt mange.

En normal kropp er heller ikke det vi bør snakke om her; vi bør snakke om viktigheten av å sette pris på at vi ser forskjellige ut.

At man er i fysisk aktivitet og spiser sunt, er bra, men kroppspress handler om noe helt annet.

Det finnes nemlig et kroppsideal som er helt umulig å leve opp til, et ideal som gjør at flere og flere ungdommer sliter.

I en fersk undersøkelse fra NOVA kommer det frem at det er en sterk sammenheng mellom misnøye med eget utseende og depressive symptomer blant 10.-klassinger i Oslo.

Det er alvorlig at fokuset på den perfekte kroppen fører til at ungdommer blir syke.

Jeg har jobbet mot kroppspress i årevis, men har aldri kjempet mot en sunn livsstil.

Jeg kjemper for at ungdom skal slutte å påføre hverandre skam knyttet til kropp.

For til syvende og sist handler det om at vi er mer enn bare kroppen vår.

