Skeive arenaer skal være skeive

Ask Stenseth-Kilstad (18) Sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom

9 minutter siden

Jim Ekberg, daglig leder for utestedet Elsker, har etterspurt en debatt om hvordan heterofile gjester oppfører seg hos dem. Ask Stenseth Kilstad synes det er synd at de skeive mister sine trygge rom.

Hvorfor må heterofile ha utdrikningslaget sitt på Elsker når det er en drøss andre klubber å plukke av?

Om debattanten: Styremedlem i Skeiv Ungdom og landsstyrerepresentant for Innlandet Sosialitisk Ungdom.

Nylig uttrykte Jim Ekberg, daglig leder for utestedet Elsker, sin frustrasjon i Aftenposten. Hans erfaringer er at enkelte heterofile benytter seg av skeive utesteder, for eksempel til utdrikningslag, fordi de synes det er «lættis».

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, har aldri opplevd «heterosafari». I samme artikkel sier han at flere heterofile enn før «har fått øynene opp for at skeive lager bra fest. Det kommer av en bedre holdning til skeive».

Jeg mener at Svenneby på denne måten tar altfor lett på uttalelsen til Ekberg. Heterofile som kjenner seg igjen i beskrivelsen Ekberg gir, gjør narr av oss, de ler av oss, og de bruker våre få, skeive offentlige rom som underholdningsarena.

Ledd av under Pride

Det er ikke bare på barer og klubber dette skjer. Som skeiv selv har jeg opplevd å bli ledd av og pekt på i en prideparade av mennesker som står og ser på.

Når vi skeive marsjerer gjennom Karl Johan en junidag, er det ikke det fordi vi vil underholde eller bli hengt ut, truet eller ledd av. Det er for å vise at vi er her, vi skal ingen vei, og vi krever vår plass.

Når vi ikke blir respektert i våre egne skeive rom, og våre skeive miljøer blir bombarderte med heterofile som ler av oss, hvor skal vi da føle oss trygge?

Disse skeive arenaene er nødvendige for oss skeive. Så lenge samfunnet vårt ikke kan garantere oss trygghet, er skeive utesteder og andre samlingsrom de eneste stedene vi kan føle oss litt trygge, litt godtatt.

Blir tatt fra oss

Vi ser likevel at disse stedene fortsatt blir tatt fra oss. Angrepet på London pub påvirket alle skeive i hele landet, i hele verden, og minnet oss enda en gang på at vi ikke er trygge. Kampen er ikke over.

Det er ikke tvil om at holdningene mot skeive i Norge og i verden er blitt bedre, som Svenneby også påpeker. At flere og flere heterofile benytter seg av skeive utesteder, er et tegn på dette.

Men vi vil ikke få en holdningsendring i samfunnet hvis ungdomspolitikere, som er tydelige fjes i mediene og forbilder for unge, ikke ser ut til å ta problemene Ekberg og andre skeive utesteder løfter frem, på alvor.

Realiteten er at frihetskampen vi kjemper, handler om tryggheten vår, og at vi skal være komfortable i vårt eget skeive miljø. Dette burde offentlige personer også aktivt jobbe for: at skeive miljøer skal være trygge for de som de er ment for, nemlig skeive.

Hvorfor må heterofile ha utdrikningslaget sitt på Elsker i Oslo, når det er en drøss andre klubber og barer i hovedstaden å plukke av?

