Vennlig hilsen fra en «feministjævel»

Jeg tror mange tenker at en feminist først og fremst er en som hater menn, og at kvinner truer menns plass i samfunnet. Men det er her vi tar så grundig feil, skriver debattanten.

En misforståelse av hva feminisme betyr, ødelegger for mobiliseringen.

03.05.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I det siste har jeg sett på sosiale medier hvordan såkalte alfahanner som Andrew Tate er blitt svært populære blant gutter på min alder. Tate blir sett på som en mannssjåvinist og er av noen blitt utnevnt til «kongen av giftig maskulinitet».

Han har gått viralt på internett med ekstreme utsagn som at kvinner er menns eiendom, og at en dame som blir voldtatt, må ta ansvar for det selv. Tate har bygd opp en tilhengerskare av unge gutter som ser opp til ham og hans livsstil.

I skolegården hører jeg hvordan han blir sett på som en helt av noen av medelevene mine. Merkelappen «feminist» er for noen et skjellsord.

Feminister hater ikke menn

I 2017 uttalte tidligere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på talkshowet «Lindmo» i 2017 at hun ikke identifiserer seg som feminist. Det er hun ikke alene om.

Jeg tror mange tenker at en feminist først og fremst er en som hater menn, og at kvinner truer menns plass i samfunnet. Men det er her de tar så grundig feil. En feminist er en som mener at kvinner og menn er likeverdige og skal ha like muligheter. Hverken mer eller mindre.

Her i Norge fikk kvinner stemmerett for 110 år siden. Jeg er takknemlig for foregangskvinnene som har kjempet for at vi skal ha disse rettighetene som dessverre ennå ikke kan tas for gitt i verden. Det er bare fire år siden saudiarabiske kvinner endelig fikk lov til å kjøre bil.

Den kanskje viktigste kampen akkurat nå foregår rett foran øynene våre i Iran. Den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini døde 16. september i det iranske moralpolitets varetekt. Grunnen? Hun skal angivelig ha brukt hodeplagget sitt feil, ifølge iransk lov.

Ta tilbake definisjonen

Iran pleide å være et av de mest liberale landene i Midtøsten. Skal vi virkelig bevege oss bakover i tid? Det skremmer meg. I etterkant av dødsfallet har det oppstått et feministisk opprør som blir kraftig motarbeidet i landet, og som tragisk nok har ført til at flere mennesker har dødd.

Så hvordan kan man mene at feminisme ikke er relevant i en verden der kvinner blir brutalt straffet for å leve likestilt med menn, for å kjempe for sine rettigheter og for å prøve å slippe fri fra et patriarkalsk system? Man kan ikke si at det er likestilling i verden i dag, og at kvinnediskriminering er et problem som tilhører fortiden.

Kjære gutter: Tenk dere om

I vår privilegerte posisjon burde vi ikke vegre oss for å ta et tydelig standpunkt og vise solidaritet med alle undertrykkede kvinner og våge å kjempe kvinnekampen. Nå er det på tide å ta ordet feminist tilbake. Eller burde vi heller lage et nytt begrep som ikke har alle de negative konnotasjonene? For det viktigste er kanskje ikke selve ordet, men betydningen av det.

Feminisme handler ikke om at kvinner er best, men at menn og kvinner skal behandles likt.

Og kjære gutter: Tenk dere om. Ta kampen og vær modige. Ikke følg strømmen og tro at dere er noe kule om dere er enige med folk som Andrew Tate. For det å stå opp imot mannssjåvinisme og å tørre å kalle seg feminist, det er det som er kult. Jeg håper at dere innser det snart, til tross for at dere risikerer å bli kalt feministjævler.

