Hvordan er jeg en verre kunde enn «tafse-Tore» på 55?

09.01.2023 20:07 Oppdatert 09.01.2023 20:58

Alida de Lange D’Agostino reagerte på at hun som 22-åring ikke slapp inn på Oslo Street Food. – Rett skal være rett, skriver hun.

Dårlig oppførsel er ikke forbeholdt mennesker under 23 år. Derfor klaget jeg inn Oslo Street Food – og vant.

En rolig kveld i mars 2022 dro jeg til Oslo Street Food med en venninne. Vi var ikke særlig beruset, men dro til nærmeste vannhull for å sjekke stemningen. Lenger kom vi ikke.

Etter klokken ni på kvelden var det nemlig 23-årsgrense. Og vi var 22. «Men det er jo ikke lov å ha høyere aldersgrense enn 20?» spurte jeg vekteren. «Sorry, husets regler», svarte han. Så vi dro videre, men jeg klarte ikke å legge det bak meg. Det var ikke kø, jeg er gammel nok til å kjøpe sprit, og jeg oppfører meg fint. Hva er egentlig problemet?

For ett år siden kunne man i studentavisen Universitas lese om studenten Øystein Kvalø, som klaget inn Oslo-barer med 23- og 25-årsgrense til Diskrimineringsnemnda. Han vant.

Derfor klaget jeg inn Oslo Street Food også. Og rett før jul fikk jeg svaret: Jeg har vunnet. I likhet med en enstemmig nemnd mener jeg at en 23-årsgrense ikke er nødvendig for å oppnå et trygt utested. Det er faktisk ulovlig forskjellsbehandling.

Finnes verre diskriminering

Før du lukker ørene og beskylder meg for ramaskrik: Det finnes langt verre diskriminering i verden, som vi alle har ansvar for å bekjempe. Men rett skal være rett – Diskrimineringsnemnda har slått fast at høyere aldersgrenser enn skjenkegrensene på 18 og 20 ikke er lov. Heller ikke øvre aldersgrenser er lov.

I sitt svar på klagen min skriver Oslo Street Food at en aldersgrense er nødvendig for å ivareta tryggheten og sikkerheten til gjester og ansatte, fordi de opplever at yngre gjester oftere driver med hærverk og uønsket atferd. Hæ?

Sikkerhet og trygghet er viktig, men dårlig oppførsel er ikke forbeholdt unge mennesker

Sikkerhet og trygghet er viktig, men dårlig oppførsel er ikke forbeholdt unge mennesker. Gamle, tafsete grisemenn er etter min erfaring et langt større problem på byen. Så hvordan er jeg en verre kunde enn «tafse-Tore» på 55?

Ja, det er en generalisering. Men det er hele poenget. Akkurat som at ikke alle menn driver med seksuell trakassering, er ikke alle ungdommer rølpete «shitkids» som driver hærverk.

Hvorfor er det akkurat de unge som ikke slipper til? «Tafse-Tores» oppførsel får ikke konsekvenser for alle på hans alder, men vi unge grupperes sammen. Vi kan kjøre bil, kjøpe sprit og stemme på hvem som skal styre landet, men får ikke slippe inn på et utested selv om vi er gamle nok.

Elending utelivstilbud

Dessuten er utelivstilbudet for unge under 23 i Oslo helt elendig, nettopp på grunn av ulovlige aldersgrenser. Da jeg var 18 og 20, kunne de litt eldre vennene mine dra på fete utesteder, mens jeg enten måtte bli hjemme eller legge ut på en håpløs jakt etter en av de få brune pubene som ville slippe meg inn.

Der kunne vi som var uønsket av de kule utestedene, forenes over en lunken pils – uansett om man var 18 eller 80. Aldersspennet var ikke et problem der. Men myndige nok til å innta dansegulvet på klubbene, var vi tydeligvis ikke.

I nemndas avgjørelse skriver de at «aldersgrensen er et lite egnet tiltak for å forhindre voldsutøvelse og overstadig beruselse på utestedet, og dessuten finnes det ikke-diskriminerende alternativer». I stedet for alder bør de bruke andre parametere for å vurdere hvem som skal få slippe inn på utesteder. For eksempel hvor fulle klientellet er, og hvordan de oppfører seg.

Oppfordrer til å klage

Med økt vakthold kan man luke ut de råtne eplene uten at det går ut over alle andre som bare vil vrikke seg til «Hips don’t lie» med en drink i hånden. Og hvis Oslo Street Food ikke har ressurser til å holde styr på dårlig oppførsel, bør de redusere kapasiteten. Eller så bør de ikke drive utested.

Oslo Street Food er langt fra alene om å ha ulovlig høy aldersgrense. De var bare uheldige fordi det var jeg som sto i køen denne kvelden.

Jeg vil oppfordre alle som er unge lovende, til å klage inn utesteder med høye aldersgrenser!

Alida de Lange D'Agostino er student og jobber som praksisvikar i Aftenposten.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo Street Food og daglig leder Kim-Agathon Svarthol på telefon og e-post. De har ikke svart på våre spørsmål om hvorvidt de fortsatt står for synspunktene i svarbrevet eller kommentert vedtaket om at de har bedrevet aldersdiskriminering. Les mer her.

