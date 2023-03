La folk være folk!

04.03.2023 08:30

Det jeg synes vi kan gjøre, er å stoppe opp og tenke oss litt om, skriver Sigurd Ravn (13).

Hvorfor har folk problemer med hverandre? Det er et spørsmål jeg ofte stiller meg selv.

Hvorfor har folk et problem med for eksempel legning, hudfarge, kjønn og religion? Det er det vi skal snakke om i dag.

La oss starte med skeive. Så ok: Hva er problemet med at folk liker samme kjønn? Bare la folk like dem de vil. Uansett om folk er homofobe på grunn av kultur, religion eller lover i landet de bor, så synes jeg det er galt.

Ja, nå kan vi snakke om religion. Jeg synes at man kan tro på alle regioner så lenge man ikke skader eller er imot andre mennesker. Det finnes også mange fordommer mot religiøse. For eksempel at noen sier at alle muslimer er terrorister på grunn av 11. september, eller at alle kristne er rasister eller homofober. Dette synes jeg bare er helt idiotisk!

Elefanten i rommet

Ok, nå kommer elefanten i rommet! Et av menneskenes største problemer: rasisme. Hvorfor skal folk tenke at andre mennesker er mindre verdt på grunn av hudfarge?

Sexisme er også et problem her i verden, ikke like mye som før, men det er der fortsatt.

Jeg synes ikke man skal hate på folk på grunn av hvilket land de kommer fra, heller. For litt siden så jeg en mann i Stavanger sentrum som sa at alle tyskere hatet jøder. Det finnes også folk som sier at russere er helt gale vodkadrikkende soldater, eller at amerikanere bare spiser burgere fra McDonald's. Dette kalles stereotypier, og folk må skjønne at det er galt.

Det vi kan gjøre

Som du kan se, har vi en god del gode og dårlige meninger i samfunnet. Jeg skjønner bare ikke hvorfor folk har et problem med hverandre på grunn av disse tingene.

Jeg er ikke en rasist, religionshater, sexist eller homofob, hvis du lurte. Det jeg synes vi kan gjøre, er å stoppe opp og tenke oss litt om: «Hva slags problem er det jeg har med denne personen som ikke har gjort noe galt mot meg eller noen andre?»

Og hvis du er religiøs: Husk at da den guden som skapte deg, skapte deg, tror jeg ikke at den guden ville at du skulle bli hatefull. Så stopp!

