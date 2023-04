Regjeringen vil at flere skal studere det samme som jeg. Men det er et problem.

Stian Mo (20) studerer ved NMBU. Han mener vilkårene for fulltidsstudentene bør bedres snarest.

Dersom noe ikke skjer snart, kan vi like gjerne døpe om norsk høyere utdanning til kveldsskole for deltidsarbeidere.

02.04.2023 18:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Normert arbeidsmengde pr. uke: 17 timer.»

Denne formuleringen går igjen på flere av emnebeskrivelsene på mitt universitet. En fulltidsstudent er forventet å ha tre emner pr. semester. Enkel hoderegning tilsier at om man tar tre slike emner samtidig, får man en normert arbeidstid på 51 timer i uken.

24. mars la regjeringen frem en stortingsmelding som advarer om mangel på teknologer og helsepersonell i tiden fremover. En av løsningene regjeringen serverer, er mer støtte til ressurssterke individer som allerede er i arbeidslivet, og som kunne tenkt seg å bygge videre på utdanningen sin.

Men hva med fulltidsstudentene?

Ikke et «nine to five»-yrke

Studiebelastningen i høyere utdanning blir målt i studiepoeng. Ifølge Lånekassen skal 30 studiepoeng pr. semester svare til full arbeidsbelastning. Samtidig er fulltid i arbeidslivet definert som 37,5 timer i uken.

51 timer, som i eksempelet over, ville dermed ha tilsvart en stillingsprosent på 136 prosent.

De fleste som studerer, er innforstått med at studietiden vil være hektisk, og at det ikke er noe «nine to five»-yrke. Lyspunktet er at man om tre eller fem år får en jobb som sannsynligvis ikke opererer med en slik kreativ definisjon på fulltid.

Ikke mulig å studere på fulltid

Dagens studiestøtte ligger på rundt 137.000 kroner pr. studieår. Lavinntektsgrensen er definert til rundt 252.000 kroner i året av Statistisk sentralbyrå.

Man er ikke student lenge hvis man planlegger å leve utelukkende på studiestøtten. I stedet viser Levekårsundersøkelsen 2021 at 66 prosent av alle fulltidsstudenter jobber ved siden av studiene, og at det blant disse i snitt brukes 15 timer på betalt arbeid i uken.

For å sette ting litt på spissen: Hvor mange i arbeidslivet må velge mellom om de må sulte siste uken i hver måned eller om de skal prioritere bort lesing som fører til dårlige resultater, som igjen gjør at man senere ligger dårligere an på arbeidsmarkedet?

Når regjeringen så flott sier at de ønsker seg flere teknologer og helsepersonell, samtidig som studiestøtten ligger på nesten halvparten av grensen for lavinntekt, er det noe somvirkelig ikke henger på greip.

Kveldsskole for deltidsarbeidere

På tross av at Lånekassen regner 30 studiepoeng som fulltidsbelastning, er det ikke slik på alle studieprogrammer. Honours-programmet på Universitetet i Oslo har 35 studiepoeng på timeplanen. Dette er et prestisjefullt studie for «særlig motiverte og ambisiøse studenter», ifølge UiO selv. Problemet er at 35 studiepoeng i semesteret også forekommer på andre studier, for eksempel på teknologistudier ved mitt universitet, studier som regjeringen ønsker mer av.

Det er fulltidsstudentene som legger grunnlaget for universitetenes eksistens. Hvis regjeringen vil bli tatt seriøst i ønsket om flere teknologer og helsepersonell, må selve fundamentet tas hensyn til.

Dersom noe ikke skjer snart, kan vi like gjerne døpe om norsk høyere utdanning til kveldsskole for deltidsarbeidere.

Studiestøtten har gått fra å ligge på rundt 1,4 ganger grunnbeløpet i folketrygden tidlig på 2000-tallet til å ligge på 1,16G for studieåret 2022/23.

Vilkårene for fulltidsstudenter må bedres snarest, hvis ikke er det faretruende nærstående at dagens modell med fulltidsstudier forsvinner helt.

Debattanten er 4.-kandidat for Ås Venstre, men skriver på vegne av seg selv.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!