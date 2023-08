Internasjonale studenter må betale studieavgift. Det ser vi konsekvensene av nå.

Regjeringen lukker døren til verden og nedprioriterer utdanning.

Publisert: 16.08.2023

Nær 80 prosent av studentene fra land utenfor EU og EØS uteblir når landets forelesningssaler og campuser fylles opp denne uken, sammenlignet med i fjor. Det viser tall som nettavisen Khrono har hentet inn.

Innføringen av studieavgift for internasjonale studenter var en varslet katastrofe fra begynnelsen av, men regjeringen nekter å innse realitetene av egen politikk.

Hvem har skylden for dette? Regjeringen og budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti.

Tallene taler for seg selv

Tall fra studiesteder som Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser at en svært lav andel av internasjonale studenter velger å takke ja til studieplass. Dette grunnet de enorme kostnadene det vil medføre. Det skriver fagbladet Panorama nyheter.

Til tross for at rekordmange internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits fikk tilbud om studieplass ved Oslo Met i år, er det kun ni av disse som har takket ja. Ved Universitetet i Oslo er det kun fem nye internasjonale studenter på mastergraden i Development, Environment and Cultural Change.

Da sier det seg selv at vi kun får de rikeste, ikke de flinkeste, studentene

En toårig master vil nå koste opptil en million kroner for studentene fra land utenfor EU/EØS. Da sier det seg selv at vi kun får de rikeste, ikke de flinkeste, studentene. Vi vil også få mindre mangfoldige utdanningsinstitusjoner, dårligere representasjon av ulike perspektiver og redusert tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Til tross for at 80 prosent av de internasjonale studentene forsvant da Sverige innførte samme studieavgift i 2011, valgte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å stikke hodet i sanden. Nå har akkurat det samme skjedd i Norge, takket være tidenes mest bakoverlente regjering.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og co. viser manglende forståelse for hva som er gode investeringer for fremtiden.

Lukker døren til verden

For å løse de store utfordringene vi står overfor, som klimakrisen og fattigdomsbekjempelse, trenger vi mer kunnskapsutveksling, ikke mindre. Gratisprinsippet for internasjonale studenter har lenge vært en konkurransefordel for norske utdanningsinstitusjoner, en fordel de nå har mistet.

En nasjonalisering av utdanningsinstitusjonene er det siste vi trenger i en tid hvor vi må finne felles løsninger på grenseoverskridende utfordringer.

Støre-regjeringen lukker døren til verden og nedprioriterer utdanning. Mens de tar Norge bakover og nedprioriterer kunnskap, vil vi i Venstre ta Norge fremover og satse på kunnskap.

Så til deg som skal begynne å studere i Norge: Gratulerer og lykke til! Du var en av de heldige som trakk vinnerloddet.

Debattanten er også nestleder i Liberale Studenter, studentorganisasjonen til partiet Venstre.

