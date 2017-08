Jeg er imot overvektige modeller på magasinforsiden | Juni Gjertsen Barkbu

Kroppspress. Hvor skal jeg starte? For meg virker det som det så å si er det eneste som opptar folk for tiden. Alle klager på dette «utenomjordiske presset».

Mediene og enkeltpersoner prøver visstnok å føre en debatt mot dette kroppspresset, fordi det tydeligvis er en for stor påkjenning for befolkningen – og spesielt unge.

Men det er egentlig ikke en debatt, det er å presse slanke, veltrente personer ned i sølen fordi man selv vil rettferdiggjøre egen levemåte.

Hvorfor lyve til oss selv?

For 50 år siden var færre norske jenter overvektige.

For 50 år siden var flere jenter slanke.

For 50 år siden hørte man ikke om noe i nærheten av et «umenneskelig kroppspress» i mediene.

Hvorfor nå? Nå som stadig flere blir overvektige?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Provoserende

Det provoserer meg at man får stygge blikk av å velge salat fremfor burger.

At man blir møtt med misnøye hvis man velger bort desserten mot et glass vann.

At man får stempelet «kroppshysteriker» hvis man drar på en løpetur.

Dette blir man møtt med over alt i samfunnet. Hvor mange innlegg har vi ikke fått høre om at «nå må man stå opp mot dette kroppspresset» og «man er bra nok som man er».

Men nei! Vi er ikke så himla perfekte. Hvorfor skal vi lyve til oss selv?

For en sunn kropp

Jeg er mot sykelige tynne jenter på forsider av magasiner, men jeg er også mot «plus-size» modeller på forsidene av magasinene.

Fordi de begge fremmer usunne kropper. Jeg er for en sunn kropp.

Og slik det ser ut i dag, så er den tankegangen på vei rett ut døren.

Vekten på Norges befolkning bare øker og øker – det er realiteten.

Unge føler at noe er galt med dem

Istedenfor å ta fakta innover seg, så går man til angrep.

Man sier ikke at det er jeg eller samfunnet det er noe galt med. Man peker fingeren mot det man ikke klarer selv, det man helst vil strebe etter å mestre, men som man ikke klarer.

Dere gjør at det blir kult i å gi blanke i kosthold fordi man da er tøff og gjør sin egen greie.

Dere gjør at man får stempelet anorektiker hvis man passer på at man ikke overspiser.

Dere gjør at unge mennesker som har et sunt blikk på mat og trening, føler at det er noe galt med dem.

Mobbing av normale kropper

Hvorfor er det bare fryd og gammen hvis et menneske med fedmeproblemer legger ut et bikinibilde, og får beundrende kommentarer for sin tøffhet, når et undervektig menneske får hets fordi vedkommende er med på å påvirke unge til å få et usunt kroppsideal?

Hvorfor er det bedre å være overvektig enn undervektig?

Hvorfor får vi beskjed om at usunne kroppsidealer er et stort problem i dagens samfunn, når gjennomsnitts BMI-en til befolkningen øker?

Det er ikke lenger en kampanje mot kroppspresset, det er mobbing og uthengning av helt normale, sunne kropper. Fordi dere selv ikke vil se realiteten i øynene.

For vet dere hva, jeg sier det rett ut: Vi trenger å slanke oss.

PS: Jeg sier ikke at personer med fedmeproblemer er mindre eller mer verdt enn andre. Jeg mener heller ikke at det er vekt som definerer en person.

