Kall meg gjerne «jækla festbrems»

Sofie Brækken Stein 19 år

Nå nettopp

Dette er baksiden til Sofie Brækken Steins russedress. Foto: Privat

Jeg bestemmer over min egen russetid.

Si ;D-innlegg

Verden trenger å se at ikke alle russ drikker seg fulle på billig sprit og tequila. Det er på tide at vi som velger en roligere fest og alternative løsninger, også får medieoppmerksomhet.

Jeg er russ i år, men jeg får ofte kommentarer fra andre om hvordan jeg bør feire min russetid.

«Jækla festbrems»

Ikke si at jeg «ødelegger for alle andre» når jeg velger å bestille såkalte «uekte» russekort som er miljøvennlige. Ikke kall meg «fattig» når jeg velger å kjøpe russedressen min brukt. Jeg vil ikke støtte et firma som melker ungdom for mange milliarder i året.

Kall meg gjerne «jækla festbrems» når jeg ringer politiet fordi du og kameraten din er så fulle at dere sloss med alt og alle. Kall meg gjerne «satans kjedelig» når jeg velger å ikke drikke så jeg kan kjøre vennene mine trygt hjem.

Hold deg til ditt

Det er forferdelig trist når venner forteller meg at de ikke tør å gå uten russebukse. Det er nemlig sånn at hvis du går uten russebukse på offentlige sted i russetiden, gir det medruss rett til å klippe av beina på buksen neste gang de ser deg med bukse.

Du skal få drikke på fest hver kveld om du vil for min del. Du kan ta alle russeknutene på et døgn om du vil det. Jeg legger meg ikke opp i hvordan du ønsker å feire russetiden din. Det er ditt liv, dine penger, din tid.

Så lenge du holder deg til ditt og ikke plager vennene mine eller meg, skal du få gjøre akkurat som du vil. Men ikke fortell meg hvordan jeg skal feire min russetid.

