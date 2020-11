Jeg føler at vi studenter ikke blir sett

Albertine Marie Unnerud (20) Student

Kjære Universitetet i Bergen, vær så snill å se studentene deres, skriver Albertine Marie Unnerud (20), førsteårsstudent. Foto: Marit Hommedal

Konsentrasjonen min som burde ha vært på pensum, har flyttet seg over til irritasjon over dårlig kommunikasjon.

Jeg er ny student i høst. Semesteret som skulle være givende, lærerikt og interessant, er blitt forvirrende og ubehagelig. Vi er nå i den andre bølgen av koronapandemien i Norge, og vi får stadig nye beskjeder fra Universitetet i Bergen (UiB).

En allerede stressende eksamensperiode har startet. Beskjedene om digital undervisning, oppmøte, antall smittede og stengte biblioteker svermer rundt om hverandre. Vi våkner hver dag opp til en ny måte vi må tilpasse oss på.

Kun ett bibliotek

Forrige fredag dukket det opp en melding på telefonen min fra UiB der det sto at de innfører hjemmekontor og digital undervisning. UiBs rektor, Dag Rune Olsen, uttaler derimot til Studvest at ett bibliotek vil være åpent for studenter. Årsaken til dette er at kapasiteten for flere åpne biblioteker i mars og april ikke ble brukt.

I en eksamensperiode som vi er inne i nå, er det vanligvis kamp om plassene på lesesalene og bibliotekene. Dersom du kommer etter klokken åtte, er du svært heldig om du får plass. Nå er den eneste muligheten vi har, å sende inn et søknadsskjema for å få godkjent plass på dette ene biblioteket.

Jeg er en av svært mange studenter som ønsker plass.

Eksamen fra sengen

Da jeg våknet opp lørdag morgen, lå jeg i sengen min og tenkte på hvordan jeg skal kunne gjennomføre min aller første eksamen ved UiB på best mulig måte. Etter meldingen fra UiB konkluderer jeg fort med at jeg må gjennomføre eksamen nettopp i sengen min.

Albertine Marie Unnerud (20), førsteårsstudent ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Jeg bor i en liten leilighet med to andre studenter. Det eneste vi har som fellesareal, er kjøkken, sofa, sofabord og bad. På rommet mitt har jeg seng på 120 cm og et skap. Det er ikke plass til en skrivepult eller lignende. Jeg er derimot heldig siden jeg kun bor med to andre. Det er mange som har det verre.

Å skulle lese pensum før eksamen og gjennomføre eksamen i en slik bosituasjon er vanskelig. Spesielt for oss som aldri har vært studenter før og ikke har opplevd å ha en eksamen i et studentkollektiv med dårlige arbeidsforutsetninger.

Dårlig kommunikasjon

Det nærmer seg eksamen. Hverken medstudentene mine eller jeg har fått svar på om vi får godkjent plass på biblioteket. Jeg har prøvd å nå gjennom ved å ringe og sende mange e-poster. Men det er ingen tilbakemelding å få uten om at vi må søke om leseplass.

Konsentrasjonen min som burde ha vært på pensum, har flyttet seg over til stadig å følge med på om jeg får plass på biblioteket og irritasjon over dårlig kommunikasjon.

Jeg har full forståelse for at dette er krevende, men jeg skulle ønske at det gikk an å få et svar, selv om det ikke hadde vært svaret man hverken ønsket eller håpet på.

Jeg synes det er utrolig bra og viktig at smittevernreglene innføres og blir tatt på alvor, men jeg vil bli sett. Så kjære UiB, vær så snill å se studentene deres.

