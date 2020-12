14. desember: Vi har en tendens til å glemme

Aristide M. Sagbakken (19)

Har du egentlig tenkt over hvem som lager mobiltelefonen din? spør Aristide M. Sagbakken (19) i Si; Ds julekalender. Foto: Helmine Syvertsen

Men som kongolesisk født kan jeg ikke tie om dette.

I dag vil jeg rette alles oppmerksomhet mot noe de aller fleste i Norge kanskje aldri tenker på. Vi har nemlig en tendens til å glemme dem som bor på andre siden av jorden.

Men jeg som er født i Kongo, har et helt annet utgangspunkt. Det ville derfor være feil av meg å være taus. La meg stille dette spørsmålet: Har du egentlig tenkt over hvem som lager mobiltelefonen din?

Traumatiserende arbeid

La meg ta deg med på en liten tur til den mørke siden av mobilindustrien. I din telefon finnes det noe som heter kondensator. Det blir laget av metallet tantal som kommer fra mineralgruppen coltan. 50 prosent av verdens forekomster av coltan finner vi i Kongo.

Metallet blir gravd ut og lastet inn på et fly, før det kan bli smuglet ut av landet og røvet bort fra dem. En god stund senere ender dette metallet opp i mobilen, PC-en eller spillkonsollen din.

Sannsynligheten er stor for at personen som gravde ut dette metallet, er like gammel eller yngre enn da du fikk første telefon.

Foto: Helmine Syvertsen

I gruvebyene i Øst-Kongo må de aller fleste i byen jobbe i gruvene for å forsørge familien sin. Det er veldig tøft for mange. Flere av opplevelsene i gruvene er traumatiserende og tar veldig lang tid å bearbeide.

Kunne vært meg

Hver dag jobber omtrent 40.000 barn i Kongo for at du skal få den mobilen du vil ha. De jobber i livsfarlige gruver 8–10 timer med kun en hammer, en meisel og en liten lommelykt. Helt uten beskyttelse og uten sollys.

Mange kollapser og dør av mangel på surstoff og luft. Disse barna tjener maks 10 dollar i måneden. De jobber i usikre gruveganger som ser ut til at de kan kollapse når som helst. Lønnen er mindre enn det kompisen din som jobber på kiosk, tjener på én time.

Dette er prisen barna i Kongo må betale for at vi skal ha våre kjære mobiltelefoner. Menneskerettigheter brytes hver dag. Barna tvinges til å jobbe i en gruve, fremfor å gå på skole. Som kongolesisk født er dette vanskelig å tenke på.

Det kunne jo vært meg.

Grenseløs omsorg

Tusenvis av barn risikerer hver dag livet for at andre skal tjene seg rike på salg av mobiltelefoner. Tro meg, jeg er like skyldig som alle andre. Jeg bruker min Iphone flere timer daglig. Nettopp derfor er det viktig at vi retter søkelys mot saken.

Omsorgen vår må ikke stoppe ved landegrensen. I Kongo, og for så vidt flere andre steder i verden, er det barn som lider for vår skyld. Hva om vi kunne gitt dem frihet i julegave? Disse barna skal jeg tenke litt ekstra på denne julen. Jeg skal også donere penger til Amnesty International.

Jeg håper dere gjør det samme.

Foto: Helmine Syvertsen

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Det er mange som synes at denne julen blir tøff siden man ikke kan se familie og kanskje gjennomføre tradisjoner som vanlig. Da er det viktig å være takknemlig over hvor heldig vi er som faktisk får ha juletradisjoner og familie rundt oss til vanlig. Det er mange rundt omkring i verden som aldri har valget om hvordan og hvor de skal tilbringe julen.

