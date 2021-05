I lang tid har skolen vært for en A4-elev som ikke finnes.

Elisabeth Tangen (17) Leder, Aker Unge Høyre

For å sikre at flere kommer seg gjennom skolen, må vi tilpasse den etter elevene, skriver Elisabeth Tangen (17). Foto: Siri Øverland Eriksen

Dagens ordning ødelegger for barna. Vi trenger fritt nivåvalg!

I et Si ;D-innlegg reagerer Ragnhild Lindhjem-Godal på Høyres forslag om å innføre fritt nivåvalg i skolen. Hun er både sint og bekymret for hva som kan skje dersom vi elever deles opp i ulike klasserom ut ifra nivå i fagene.

Jeg er mer bekymret for hva som skjer, dersom vi ikke gjør det. Fritt nivåvalg handler om at alle elever skal få en sjanse. Det synes jeg vi fortjener.

Selv om flere enn noensinne fullfører videregående skole, finnes det fortsatt altfor mange som ikke gjør det. Dette er elever som dropper ut, stryker i fag eller ikke har nok kompetanse til å fullføre.

Dersom vi skal sikre at flere kommer seg gjennom skolen, må vi tilpasse den etter elevene.

A4-eleven

Vi elever er veldig forskjellige. Noen er som meg, og sliter i matte. Andre synes matte er lekende lett. Noen liker å skrive kronikker, mens andre synes det er morsommere på labben.

I lang tid har skolen vært for en A4-elev som ikke finnes. Men vi liker og er gode på forskjellige ting. Nettopp derfor er det rart om jeg og hun i klassen som elsker matte, skal presses gjennom samme nivå i faget.

Elisabeth Tangen (17) er leder i Aker Unge Høyre. Foto: Helmine Syvertsen

Derfor gjør vi heller ikke det. På videregående har vi allerede fritt nivåvalg i ett fag: nemlig matte. Denne nivåinndelingen kan for noen, meg selv inkludert, være det eneste som gjør at man kommer seg gjennom faget.

Hadde nivået vært høyere, er jeg ikke sikker på om jeg hadde bestått. Derfor er jeg glad for at jeg har hatt muligheten til å velge det nivået som passet best for meg. Hvis vi hadde innført fritt nivåvalg i andre fag, ville nok flere greie å følge med i timen og gjøre det bedre på skolen.

Best mulig

Jeg skjønner at fritt nivåvalg kan virke skummelt når Lindhjem-Godal maler et bilde av at det kun bringer med seg problemer. Men det er rett og slett feil.

Fritt nivåvalg fører til at flere får muligheten til å forstå pensum. Flere kan føle på en mestringsfølelse. Flere kan stå med et vitnemål eller fagbrev i hånden en dag.

Det aller viktigste i skolepolitikken burde være å sørge for at alle elever skal gjøre det best mulig. Selvfølgelig skal vi sette pris på at vi er forskjellige, men det kan vi lære uten å stryke i fag i solidaritet med de flinkeste.

