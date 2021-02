Thea Sund Jacobsen (20) i «Ukens unge stemme»: – Jeg har fått litt blod på tann

– Endelig er det noen som tør å si dette høyt, har hun fått høre den siste uken. For «00-er» Thea Sund Jacobsen var det aldri et alternativ å la være.

– Det har nesten vært litt overveldende, sier Thea Sund Jacobsen (20) etter debuten i det offentlige ordskiftet. Foto: Helmine Syvertsen

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I intervju-serien «Ukens unge stemme» kan du bli bedre kjent med en ung person som har hevet stemmen sin i mediene den siste uken.

Navn: Thea Sund Jacobsen (20)

Ukens unge stemme fordi: I et mye diskutert Si ;D-innlegg tok hun kampen for at opptaket til høyere utdanning skal bli rettferdig for søkere med eksamenskarakterer. Denne uken ble det nemlig klart at regjeringen avlyser skriftlig eksamen i videregående for andre år på rad. I fjor resulterte det i rekordhøye karaktersnitt og høyere opptaksgrenser.

– Etter at du skrev på Si ;D, er du blant annet blitt intervjuet i både VG, TV 2 og NRK. Litt av en debut i offentligheten!

– Ja, det har nesten vært litt overveldende. Nylig ble jeg faktisk kontaktet av noen som hadde startet en underskriftskampanje om rettferdighet for eldre og potensielt yngre kull som rammes av avlysningene. Jeg håpet at teksten ville skape engasjement, så det er jeg glad for at den gjorde.

Fakta Dette er debatten – Regjeringen har valgt å avlyse skriftlig eksamen både i videregående skole og i 10. klasse. Grunnen er at opplæringen elevene har fått, har vært veldig ulik pga. koronarestriksjoner. Muntlig eksamen skal etter planen avholdes. – Nærmere halvparten av alle elever går ned i karakter til skriftlig eksamen. – I fjor ble både muntlig og skriftlig eksamen avlyst pga. pandemien. Gjennomsnittskarakterene til elevene ble derfor rekordhøye. – Flere av kullene som har tatt eller må ta eksamen, mener det er urettferdig at de må konkurrere om studieplassene på lik linje med de to «koronakullene» uten eksamenskarakterer. Særlig i førstegangskvoten. – Førstegangskvote: 50 prosent av alle studieplasser gis til dem som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret. Den andre halvparten blir gitt i ordinærkvoten. Der er snittet høyere fordi man regner inn eventuelle tilleggspoeng. – Les Thea Sund Jacobsens innlegg her. Vis mer

– Hvordan har responsen vært ellers?

– Absolutt mest positiv. Mange sier de er glade for at noen endelig tør å snakke høyt om problematikken. Siden dette er en sak som vekker sterke følelser, er det viktig for meg å få frem at jeg skjønner at dette har vært et utfordrende år for avgangselevene. Jeg er ikke imot å avlyse eksamen for dem. Men jeg henvender meg til regjeringen og etterlyser tiltak, slik at vi skal få rettferdige opptaksordninger for andre kull som har tatt, eller skal ta, eksamen.

– Du sier at folk ble glade for at noen endelig turte å heve stemmen. På Si ;D har vi valgt å takke nei til innleggene vi har fått inn om saken tidligere, fordi alle skribentene ville være anonyme. Hvorfor turte du å stå frem?

– Jeg vurderte aldri noe annet. Det er så viktig at noen tør å heve stemmen, for problematikken er jo superaktuell. Jeg var ikke så redd for stygge kommentarer, for sånt må man bare heve seg over. Det betyr bare at folk ikke har noe saklig å komme med. Jeg ville absolutt ha gjort det samme igjen. Men vi er jo forskjellige.

Mandag var Sund Jacobsen i Dagsnytt 18 på NRK, hvor hun møtte kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Skjermdump NRK

– Skriftlig eksamen er altså avlyst for andre år på rad. Hvordan rammer det deg personlig?

– Jeg synes egentlig ikke at jeg er så relevant i denne saken, selv om jeg har sett at flere har hengt seg opp i dette i kommentarfeltene. Dette er en prinsipiell problemstilling, og jeg valgte å heve stemme min på vegne av mange andre. Jeg er bekymret for at opptakskravene vil gå kraftig opp i år også, selv om jeg tror og håper det ordner seg for min del.

– Har det gitt mersmak å delta i det offentlige ordskiftet?

– Ja, jeg har nesten fått litt blod på tann. Jeg har alltid hatt sterke meninger og skrev faktisk noen Si ;D-innlegg for flere år siden. Jeg merker at det gir meg mye å si meningen min. Til høsten skal jeg søke meg inn på et studie der argumentasjon er viktig.

– Apropos blod på tann. Etter at Aftenposten skrev om temaet på lederplass denne uken, sendte du en direkte-mail til redaktør Trine Eilertsen.

– Ja, jeg takket henne for at avisen satte lys på problemstillingen. Jeg syntes det var fint at ordet «urettferdig» ble brukt om saken vår. At en så stor avis anerkjenner problemstillingen, gir oss tyngde. Da blir det ikke bare «sutring».

– Nå over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg glad?

– Jeg blir glad av å være rundt positive mennesker som gir meg energi, være ute i naturen og trene. Jeg prøver å nyte øyeblikkene og leve i nuet, selv om jeg egentlig er en person som alltid tenker hundre hestehoder frem i tid.

– Hvem er med i drømmekohorten din?

– Rafael Nadal, Kamala Harris, Amanda Gorman, Herman Flesvig og Mikkel Niva. Sinnssykt rar blanding. Haha!

– Hva ser du på for tiden?

– Veldig mye Debatten og Urix, men også Ungkarskvinnen og 71 grader nord. Alt kan ikke være like alvorlig hele tiden.

– Og hva leser du?

– Mye pensum. Og så ble jeg nettopp ferdig med «Kjærlighetens fem språk». Den er veldig fin og anbefales.

– Hva burde vi snakke mer om i 2021?

– At livet kan være skikkelig dritt. Vi trenger mer åpenhet rundt at det er normalt å ha skikkelige drittdager. Det må bli greit å si det høyt og ikke bare å holde følelsene inni seg. Da blir det en slags trykkoker.