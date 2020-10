Vi har ingen grunn til å lene oss tilbake

Sofie Eriksen Sinnes (14) Oslo Grønn ungdom

Oljealderen er rett og slett nødt til å ta slutt. Det er mye viktigere for fremtiden min enn noen valg jeg har makt til å ta selv, skriver Sofie Eriksen Sinnes (14) i Grønn ungdom. Terje Pedersen / NTB

USA var først på månen, vi kan komme først i det grønne skifte.

3. november er det valg i USA. Med Trump som president er det ingen ting som tyder på at USA skal erklære klimakrise før det er for sent. Det er ikke sikkert det vil skje om Biden blir president heller. Det er utrolig kritisk. Uansett hva resultatet av valget blir, må Norge ta et tydelig standpunkt og legge press på USA.

Dagen etter USAs fremtid for fire nye år skal bestemmes, skal klimasøksmålet til Høyesterett. Flere norske miljøorganisasjoner saksøker staten fordi de ønsker å bore etter olje i Arktis, fordi det tar fra min generasjon retten til et levelig miljø.

Alvorlig ansvarsfraskrivelse

I 2030 må verdens klimautslipp være halvert. Norge er en av verdens største eksportørene av olje, som er en skikkelig klimaversting. Da klimasøksmålet var i lagmannsretten, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at vi ikke hadde ansvar for oljen som blir brent i utlandet. Hvis dette er regjeringens syn, er det en alvorlig ansvarsfraskrivelse.

Hvis det er det som stopper oss fra å slutte med olje, synes jeg det tydeliggjør at de som sitter ved makten ikke ser hvilke konsekvenser klimakrisen har for oss og alle andre i verden. Norge har mange ressurser som vil være nyttige i den grønne omstillingen. Derfor har vi ingen grunn til å lene oss tilbake.

Fremtiden er alles ansvar

Jeg går i niendeklasse. Jeg og de andre i klassen min skal ta mange valg det neste tiåret, som vil ha store konsekvenser for fremtiden vår. Men det er ikke bare vi ungdommer som skal ta et veivalg i løpet av dette tiåret, det er politikerne. Og siden voksne ofte har en mening om mine fremtidsvalg, skal jeg komme med min mening: Oljealderen er rett og slett nødt til å ta slutt. Det er mye viktigere for fremtiden min enn noen valg jeg har makt til å ta selv.

Fremtiden er alles ansvar og Norge kan bidra masse. USA var først på månen, vi kan komme først i det grønne skifte. Vi må bare tørre.