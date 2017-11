Aftenposten inviterer til konkurranse for elever på yrkesfag.

Fire av ti som begynner på yrkesfag, fullfører ikke i løpet av fem år. Hvorfor er det slik?

Hvordan kan vi få ned frafallet?

Hvorfor er det så mange som dropper ut?

Hva bør det gjøres mer av?

Hva bør det gjøres mindre av?

Politikere har snakket mye om å løfte yrkesfag de siste årene. Aftenpostens mål er at flere av elevene som faktisk går på yrkesfag, skal delta i debatten.

Vi håper lærere og rektorer oppfordrer sine elever til å delta.

Bidrag fra lærlinger er også velkomne.

I utgangspunktet ønsker vi at deltagerne skriver under fullt navn, men vi vil vurdere anonyme tekster hvis det er spesielt gode grunner til at man ikke kan skrive under fullt navn.

Fakta: Frafall på yrkesfag - Om lag 59 prosent av de som begynte på yrkesfaglige utdanningsprogram i 2012, fullførte i løpet av fem år. Tilsvarende andel av de som begynte på studieforberedende, var 86 prosent. - Det er også store sprik på de ulike yrkesfagprogrammene. Færrest fullfører på restaurant- og matfag (45 prosent), mens flest fullfører på medier og kommunikasjon (81 prosent). Kilde: SSB, Utdanningsdirektoratet

Bidrag + bilde og informasjon om forfatter merkes med «yrkesfag» og sendes til sid@aftenposten.no.

Sjanger er valgfri, og du kan også sende video, tegneserier, bildeserien osv. Dersom du skriver, er makslengde 6000 tegn inkludert mellomrom.

Frist: 15. januar.

Vi premierer de tre beste bidragene med henholdsvis 5000, 3000 og 2000 kroner.

Premierte bidrag blir publisert i avisen, og vi vil også vurdere å publisere øvrige bidrag.

Lykke til!

PS: Har du spørsmål til konkurransen? Kontakt oss på sid@aftenposten.no

Her kan du lese mer om tematikken: