Alle vet om den ene eleven. Den ene eleven som sitter alene i friminuttene. Den ene eleven som aldri blir invitert. Den ene eleven som ingen snakker om. Elever som er ensomme.

Det er kun 58,3 prosent som fullfører videregående på normert tid. Én av årsakene til det er ensomhet. Ifølge en undersøkelse Ipsos gjorde for Røde Kors, oppgir én av tre unge å føle seg ensomme. Det tilsvarer 180 000.

180 000 for mange

180 000 elever som står opp hver morgen med en klump i magen. Det er 180 000 for mange. Alle vet det, alle ser det, men et fåtall gjør noe med det.

Skolen skal være en arena for læring, men også for fellesskap. Dersom en elev ikke føler seg inkludert i dette fellesskapet, risikerer man å falle ut. Det må bli gjort mer mot ensomhet både fra skolen og elever.

Du som er elev: Smil til andre. La andre vite at de eksisterer. Hils, si hei eller gi et nikk til noen du møter.

Hvis du sitter ved siden av noen, slå av en prat, la dem føle seg sett, ikke sitt der i stillhet. Inkluder dem, og la dem føle at de er med i et fellesskap.

Smil oftere

Skolene bør åpne for flere dager som blir reservert til sosiale aktiviteter for å skape bånd mellom elevene. Man blir ikke kjent med andre gjennom å pugge algebra og nynorsk-gloser, man blir kjent med mennesker gjennom positive opplevelser.

En av de viktigste faktorene for et godt liv er følelsen av å være med i et fellesskap, og derfor er det enormt viktig at vi jobber mot ensomhet.

Følelsen av å føle seg alene i verden, er en følelse av ren tomhet og meningsløshet.

La dem vite at du ser dem. Smil oftere. Et smil betyr gjerne ikke mye for deg, men det kan være dagens høydepunkt for noen andre. Ensomheten er der, alle ser den, og det er på tide at vi gjør noe med det.

